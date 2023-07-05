Авиабилеты в России могут подорожать из-за введения нового сбора
"Коммерсантъ": Минтранс предлагает ввести дополнительный сбор с авиапассажиров
Министерство транспорта изучает идею введения дополнительного сбора при оформлении авиабилетов. Речь идёт о создании "резервного фонда поддержки пассажиров". Другими словами, это будет своеобразный страховой сбор на случай вроде банкротства авиакомпаний или экстренной отмены рейсов. Деньги из этого фонда, по замыслу авторов инициативы, должны пойти на компенсации самим пассажирам.
Как сообщает "Коммерсант", цена каждого оформленного авиабилета, если предложение получит поддержку, увеличится на 200–300 рублей. Но пока смысл введения дополнительного сбора перевозчикам непонятен. Эксперты отмечают, что авиакомпании и так уже платят страховой сбор в систему взаиморасчётов. Он составляет 185 рублей с каждого проданного билета.
Ранее юрист Анна Хрусталёва объяснила, когда с авиакомпании можно смело требовать компенсацию. Как отметила специалист, клиенту важно знать свои права и помнить, за что в ситуациях, когда ему были причинены ущерб или даже банальные неудобства, он вправе рассчитывать на преференции.