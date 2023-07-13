Ещё один пляжный курорт станет доступен для россиян по прямым рейсам

Предпочитающие летать на курорты прямыми рейсами россияне вскоре могут открыть для себя ещё одно место отдыха — остров Хайнань. Об этом сообщает газета China Daily.

По её данным, с начала года главный аэропорт острова, расположенный в городе Хайкоу, открыл уже 203 новых маршрута, из них 10 являются международными. В планах у воздушной гавани в том числе запустить рейсы в Москву.

Из второго аэропорта острова — Санья Феникс — уже можно добраться в Гонконг и Сеул, а вскоре будет открыт рейс в Джакарту. А третий — Боао — запустил несколько новых рейсов по направлениям внутри Китая.