Ещё один пляжный курорт станет доступен для россиян по прямым рейсам
China Daily: Россияне вскоре смогут летать на Хайнань прямыми рейсами
Предпочитающие летать на курорты прямыми рейсами россияне вскоре могут открыть для себя ещё одно место отдыха — остров Хайнань. Об этом сообщает газета China Daily.
По её данным, с начала года главный аэропорт острова, расположенный в городе Хайкоу, открыл уже 203 новых маршрута, из них 10 являются международными. В планах у воздушной гавани в том числе запустить рейсы в Москву.
Из второго аэропорта острова — Санья Феникс — уже можно добраться в Гонконг и Сеул, а вскоре будет открыт рейс в Джакарту. А третий — Боао — запустил несколько новых рейсов по направлениям внутри Китая.
Напомним, ранее Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых туристических поездках. Речь идёт о соглашении, которое было заключено между правительствами двух стран в феврале 2020 года. Согласно данному документу, туристам в группе от 5 до 50 человек разрешено посещать соседнее государство по спискам без получения визы и находиться там до 15 дней.
ТАСС / EPA / ALEX PLAVEVSKI