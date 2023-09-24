В аэропорту Иркутска до глубокой ночи задержали рейс на Пхукет
В аэропорту Иркутска до глубокой ночи задержали вылет рейса авиакомпании "Икар" на тайский Пхукет. Как сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, причиной является техническая неисправность.
"По предварительной информации, вылет отложен до 03:00 часов 25 сентября 2023 года", — говорится в опубликованном сообщении.
Там добавили, что Байкало-Ангарская транспортная прокуратура следит за соблюдением прав пассажиров рейса на получение положенного в данной ситуации комплекса услуг.
А 22 сентября в Иркутске совершил аварийную посадку Ан-26 авиакомпании "ИрАэро". У самолёта отказал левый двигатель. На борту находились 25 пассажиров и четыре члена экипажа, никто не пострадал.
ТАСС / Владимир Смирнов