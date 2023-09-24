Регион

Уведомления отключены

24 сентября, 14:25

В аэропорту Иркутска до глубокой ночи задержали рейс на Пхукет

В аэропорту Иркутска до глубокой ночи задержали вылет рейса авиакомпании "Икар" на тайский Пхукет. Как сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, причиной является техническая неисправность.

"По предварительной информации, вылет отложен до 03:00 часов 25 сентября 2023 года", говорится в опубликованном сообщении.

Там добавили, что Байкало-Ангарская транспортная прокуратура следит за соблюдением прав пассажиров рейса на получение положенного в данной ситуации комплекса услуг.

Борт авиакомпании Red Wings посадили вместо Екатеринбурга в Казахстане

Борт авиакомпании Red Wings посадили вместо Екатеринбурга в Казахстане

А 22 сентября в Иркутске совершил аварийную посадку Ан-26 авиакомпании "ИрАэро". У самолёта отказал левый двигатель. На борту находились 25 пассажиров и четыре члена экипажа, никто не пострадал.

Обложка ©

ТАСС / Владимир Смирнов

Матвей Константинов
  • Новости
  • Прокуратура
  • Авиаперелеты
  • Происшествия
  • Иркутская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров