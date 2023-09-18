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18 сентября, 10:04

Борт авиакомпании Red Wings посадили вместо Екатеринбурга в Казахстане

Е1: Самолёт Red Wings сломался во время полёта из Антальи в Екатеринбург

<p>Борт авиакомпании Red Wings посадили вместо Екатеринбурга в Казахстане. Фото © <a href="https://www.e1.ru/text/incidents/2023/09/18/72716828/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Е1</a></p>

Борт авиакомпании Red Wings посадили вместо Екатеринбурга в Казахстане. Фото © Е1

Борт авиакомпании Red Wings, летевший из турецкого города Анталья в Екатеринбург, совершил посадку на аэродроме в Актобе, Казахстан. Об этом сообщается в телеграм-канале перевозчика. Причину, по которой самолёт пришлось сажать в тысяче километров от места назначения, авиакомпания не называет. Пассажиров обещают доставить в уральскую столицу резервным бортом.

Ранее портал Е1 сообщил, что пассажирам борта объявили о технической неисправности судна.

"Сообщили о технической неисправности. Что будет дальше, пока не сообщается. Всех людей выпустили из самолёта и провели через таможенный контроль", рассказала пассажирка рейса WZ 3072.

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Ранее Лайф сообщал, что около 200 российских туристов, прилетевших в Москву из Египта, остались без багажа. По всей видимости, все чемоданы были попросту забыты в аэропорту Шарм-эль-Шейха.

Алексей Берковиц
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