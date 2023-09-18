Борт авиакомпании Red Wings посадили вместо Екатеринбурга в Казахстане

Борт авиакомпании Red Wings, летевший из турецкого города Анталья в Екатеринбург, совершил посадку на аэродроме в Актобе, Казахстан. Об этом сообщается в телеграм-канале перевозчика. Причину, по которой самолёт пришлось сажать в тысяче километров от места назначения, авиакомпания не называет. Пассажиров обещают доставить в уральскую столицу резервным бортом.

Ранее портал Е1 сообщил, что пассажирам борта объявили о технической неисправности судна.

"Сообщили о технической неисправности. Что будет дальше, пока не сообщается. Всех людей выпустили из самолёта и провели через таможенный контроль", — рассказала пассажирка рейса WZ 3072.