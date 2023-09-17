Регион

Уведомления отключены

17 сентября, 12:34

Авиакомпания забыла в Египте чемоданы сотен россиян

Mash: Около 200 россиян, прилетевших в Москву из Египта, остались без багажа

Около 200 российских туристов, прилетевших в Москву из Египта, остались без багажа. По всей видимости, как сообщает Mash, все чемоданы были попросту забыты в аэропорту Шарм-эль-Шейха.

Обстановка в Шереметьево после прилёта рейса AlMasria Universal Airlines из Египта. Видео © Telegram / Mash

По данным телеграм-канала, неприятный сюрприз ждал пассажиров рейса египетской авиакомпании AlMasria Universal Airlines, прибывшего около семи утра в столичный аэропорт Шереметьево. При этом прилетевшим домой россиянам так и не назвали конкретные причины произошедшего. Представители авиакомпании лишь предоставили множество документов, которые нужно заполнить для возврата чемоданов.

Юрист объяснила, когда с авиакомпании можно смело требовать компенсацию

Юрист объяснила, когда с авиакомпании можно смело требовать компенсацию

А накануне утром, как сообщал Лайф, в московских аэропортах — Внуково, Домодедово и Шереметьево — задержали более 40 рейсов. Один был полностью отменён.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / Mash

Наталья Исакова
  • Новости
  • Египет
  • Авиаперелеты
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров