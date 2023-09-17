Авиакомпания забыла в Египте чемоданы сотен россиян

Около 200 российских туристов, прилетевших в Москву из Египта, остались без багажа. По всей видимости, как сообщает Mash, все чемоданы были попросту забыты в аэропорту Шарм-эль-Шейха.

По данным телеграм-канала, неприятный сюрприз ждал пассажиров рейса египетской авиакомпании AlMasria Universal Airlines, прибывшего около семи утра в столичный аэропорт Шереметьево. При этом прилетевшим домой россиянам так и не назвали конкретные причины произошедшего. Представители авиакомпании лишь предоставили множество документов, которые нужно заполнить для возврата чемоданов.