Авиакомпания забыла в Египте чемоданы сотен россиян
Mash: Около 200 россиян, прилетевших в Москву из Египта, остались без багажа
Около 200 российских туристов, прилетевших в Москву из Египта, остались без багажа. По всей видимости, как сообщает Mash, все чемоданы были попросту забыты в аэропорту Шарм-эль-Шейха.
Обстановка в Шереметьево после прилёта рейса AlMasria Universal Airlines из Египта. Видео © Telegram / Mash
По данным телеграм-канала, неприятный сюрприз ждал пассажиров рейса египетской авиакомпании AlMasria Universal Airlines, прибывшего около семи утра в столичный аэропорт Шереметьево. При этом прилетевшим домой россиянам так и не назвали конкретные причины произошедшего. Представители авиакомпании лишь предоставили множество документов, которые нужно заполнить для возврата чемоданов.
А накануне утром, как сообщал Лайф, в московских аэропортах — Внуково, Домодедово и Шереметьево — задержали более 40 рейсов. Один был полностью отменён.
Кадр из видео Telegram / Mash