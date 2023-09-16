В московских аэропортах задержали более 40 рейсов, ещё четыре отменили

В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задержали утром 16 сентября 43 рейса. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписание".

По данным на 9:08 мск, во Внуково два рейса задержано, три отменено. В Домодедово 28 задержано, один отменён, а в Шереметьево задержано 13 рейсов.