В московских аэропортах задержали или отменили десять рейсов
Ночью 9 сентября в аэропортах Москвы отменено и задержано десять рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписание".
По данным на 4:50 мск, во Внуково четыре рейса задержаны, один отменён. В Домодедово один задержан, три отменено, а в Шереметьево задержан один рейс.
Напомним, с начала сентября из-за участившихся попыток дронов атаковать Москву неоднократно приходилось отменять авиарейсы или перенаправлять самолёты в другие аэропорты. Так, 5 сентября во Внуково, Домодедово и Шереметьево 46 рейсов задерживали на вылет и прилёт. Ещё несколько рейсов было отменено.
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