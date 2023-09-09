В московских аэропортах задержали или отменили десять рейсов

Ночью 9 сентября в аэропортах Москвы отменено и задержано десять рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписание".

По данным на 4:50 мск, во Внуково четыре рейса задержаны, один отменён. В Домодедово один задержан, три отменено, а в Шереметьево задержан один рейс.