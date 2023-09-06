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6 сентября, 12:03

Внуково стало первым аэропортом в России со своей станцией метро

Собянин открыл станции метро "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково" Солнцевской линии

<p>Мэр Москвы Сергей Собянин открыл станции метро "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково". Фото © T.me / <a href="https://t.me/mos_sobyanin/6940" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Мэр Москвы Сергей Собянин</a></p>

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл станции метро "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково". Фото © T.me / Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин приехал на открытие новых станций метро "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково", дав старт движению на участке Солнцевской линии метрополитена до воздушной гавани. В распоряжении Лайфа появились кадры с места событий.

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новые станции метро. Видео © LIFE

"Мы достроили одну из самых протяжённых линий метро, Солнцевскую ветку, от делового центра до аэропорта Внуково, для этого пришлось пройти 70 километров тоннелей, одни из самых глубоких станций в районе "Парка Победы". Построено 14 станций метро. Сегодня запускаем последние две — "Пыхтино" и "Внуково", — пояснил градоначальник.

Теперь от центра столицы до Внуково можно будет добраться за 40 минут, а раньше на это уходило полтора часа. Особенно востребован маршрут у экипажей компаний "Россия" и "Победа", которые летают из этого аэропорта, добавил Собянин. А 350 тысяч человек, проживающих возле данного участка метро, больше не будут иметь транспортных проблем.

  • Мэр Москвы Сергей Собянин открыл станции метро "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково". Фото © T.me / Мэр Москвы Сергей Собянин
    Мэр Москвы Сергей Собянин открыл станции метро "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково". Фото © T.me / Мэр Москвы Сергей Собянин
  • Мэр Москвы Сергей Собянин открыл станции метро "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково". Фото © T.me / Мэр Москвы Сергей Собянин
    Мэр Москвы Сергей Собянин открыл станции метро "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково". Фото © T.me / Мэр Москвы Сергей Собянин
  • Мэр Москвы Сергей Собянин открыл станции метро "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково". Фото © T.me / Мэр Москвы Сергей Собянин
    Мэр Москвы Сергей Собянин открыл станции метро "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково". Фото © T.me / Мэр Москвы Сергей Собянин
  • Мэр Москвы Сергей Собянин открыл станции метро "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково". Фото © T.me / Мэр Москвы Сергей Собянин
    Мэр Москвы Сергей Собянин открыл станции метро "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково". Фото © T.me / Мэр Москвы Сергей Собянин
  • Мэр Москвы Сергей Собянин открыл станции метро "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково". Фото © T.me / Мэр Москвы Сергей Собянин
    Мэр Москвы Сергей Собянин открыл станции метро "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково". Фото © T.me / Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл станции метро "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково". Фото © T.me / Мэр Москвы Сергей Собянин

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Кроме того, разгрузятся ближайшие автомагистрали: Киевское — до 5% и Боровское шоссе до 12%. И ещё распределится пассажиропоток с соседних линий метро. Собянин подчеркнул, что впервые в России метро пришло в аэрогавань.

"Причём станцию метро интегрировали в аэропорт полностью. Через подземный переход есть выходы в терминал А, а также — в подземный терминал аэроэкспресса, на привокзальную площадь и к 1-й Рейсовой улице", — дополнил мэр.

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Ранее сообщалось, что в 2024 году откроется метро в Троицке. Троицкая линия станет самой протяжённой за границами МКАД. Новые станции улучшат транспортную доступность жителей 11 районов и двух поселений столицы.

Татьяна Миссуми
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