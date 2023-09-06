Внуково стало первым аэропортом в России со своей станцией метро

Мэр Москвы Сергей Собянин приехал на открытие новых станций метро "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково", дав старт движению на участке Солнцевской линии метрополитена до воздушной гавани. В распоряжении Лайфа появились кадры с места событий.

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новые станции метро. Видео © LIFE

"Мы достроили одну из самых протяжённых линий метро, Солнцевскую ветку, от делового центра до аэропорта Внуково, для этого пришлось пройти 70 километров тоннелей, одни из самых глубоких станций в районе "Парка Победы". Построено 14 станций метро. Сегодня запускаем последние две — "Пыхтино" и "Внуково", — пояснил градоначальник.

Теперь от центра столицы до Внуково можно будет добраться за 40 минут, а раньше на это уходило полтора часа. Особенно востребован маршрут у экипажей компаний "Россия" и "Победа", которые летают из этого аэропорта, добавил Собянин. А 350 тысяч человек, проживающих возле данного участка метро, больше не будут иметь транспортных проблем.











Кроме того, разгрузятся ближайшие автомагистрали: Киевское — до 5% и Боровское шоссе до 12%. И ещё распределится пассажиропоток с соседних линий метро. Собянин подчеркнул, что впервые в России метро пришло в аэрогавань.

"Причём станцию метро интегрировали в аэропорт полностью. Через подземный переход есть выходы в терминал А, а также — в подземный терминал аэроэкспресса, на привокзальную площадь и к 1-й Рейсовой улице", — дополнил мэр.