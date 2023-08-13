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13 августа, 12:02

Одиннадцать пар поженились в метро Москвы за лето

В Дептрансе Москвы сообщили об 11 бракосочетаниях в метро этим летом

<p>Регистрация брака в столичном метро. Фото © T.me / <a href="https://t.me/DtRoad/28237" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Дептранс Москвы</a></p>

Регистрация брака в столичном метро. Фото © T.me / Дептранс Москвы

В Москве этим летом 11 пар заключили брак на станции метро "Маяковская" в рамках проекта "Новые адреса счастья". Об этом сообщает столичный Департамент транспорта.

  • Регистрация брака в столичном метро. Фото © T.me / Дептранс Москвы
    Регистрация брака в столичном метро. Фото © T.me / Дептранс Москвы
  • Регистрация брака в столичном метро. Фото © T.me / Дептранс Москвы
    Регистрация брака в столичном метро. Фото © T.me / Дептранс Москвы
  • Регистрация брака в столичном метро. Фото © T.me / Дептранс Москвы
    Регистрация брака в столичном метро. Фото © T.me / Дептранс Москвы
  • Регистрация брака в столичном метро. Фото © T.me / Дептранс Москвы
    Регистрация брака в столичном метро. Фото © T.me / Дептранс Москвы

Регистрация брака в столичном метро. Фото © T.me / Дептранс Москвы

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"Московский транспорт продолжает принимать участие в проекте мэра Москвы Сергея Собянина "Новые адреса счастья" и предоставлять свои площадки для свадебных церемоний. В ночь с 12 на 13 августа здесь расписались сразу пять пар", — поделился глава ведомства Максим Ликсутов.

Церемонии в метро отличаются необычной площадкой, декорациями, их сопровождают два состава — "Москва-2020" и "Номерной". Для участия в проекте молодожёны подавали заявления во Дворце бракосочетания № 1 в Москве. В Дептрансе пообещали, что следующим летом подобные акции состоятся вновь.

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Ранее сообщалось, что в Московской области в филиале Главного военного клинического госпиталя имени Н.Н. Бурденко состоялась выездная церемония бракосочетания семьи участника СВО. Военный находился там на лечении и реабилитации.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • дептранс
  • Максим Ликсутов
  • Общество
  • Москва

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