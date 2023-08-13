Одиннадцать пар поженились в метро Москвы за лето
В Дептрансе Москвы сообщили об 11 бракосочетаниях в метро этим летом
Регистрация брака в столичном метро. Фото © T.me / Дептранс Москвы
В Москве этим летом 11 пар заключили брак на станции метро "Маяковская" в рамках проекта "Новые адреса счастья". Об этом сообщает столичный Департамент транспорта.
"Московский транспорт продолжает принимать участие в проекте мэра Москвы Сергея Собянина "Новые адреса счастья" и предоставлять свои площадки для свадебных церемоний. В ночь с 12 на 13 августа здесь расписались сразу пять пар", — поделился глава ведомства Максим Ликсутов.
Церемонии в метро отличаются необычной площадкой, декорациями, их сопровождают два состава — "Москва-2020" и "Номерной". Для участия в проекте молодожёны подавали заявления во Дворце бракосочетания № 1 в Москве. В Дептрансе пообещали, что следующим летом подобные акции состоятся вновь.
Ранее сообщалось, что в Московской области в филиале Главного военного клинического госпиталя имени Н.Н. Бурденко состоялась выездная церемония бракосочетания семьи участника СВО. Военный находился там на лечении и реабилитации.