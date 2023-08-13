Одиннадцать пар поженились в метро Москвы за лето

В Москве этим летом 11 пар заключили брак на станции метро "Маяковская" в рамках проекта "Новые адреса счастья". Об этом сообщает столичный Департамент транспорта.









"Московский транспорт продолжает принимать участие в проекте мэра Москвы Сергея Собянина "Новые адреса счастья" и предоставлять свои площадки для свадебных церемоний. В ночь с 12 на 13 августа здесь расписались сразу пять пар", — поделился глава ведомства Максим Ликсутов.

Церемонии в метро отличаются необычной площадкой, декорациями, их сопровождают два состава — "Москва-2020" и "Номерной". Для участия в проекте молодожёны подавали заявления во Дворце бракосочетания № 1 в Москве. В Дептрансе пообещали, что следующим летом подобные акции состоятся вновь.