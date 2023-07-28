"Неэтично!": В Узбекистане запретили денежные "дожди" на свадьбах

Полиция Самаркандской области Узбекистана попросила сограждан не осыпать молодожёнов деньгами во время свадьбы, так как ходить по банкнотам с государственными символами неэтично. Об этом сообщила пресс-служба областного УВД в телеграм-канале.

"Уважаемые сограждане! Призываем вас уважительно относиться к государственным символам, нанесённым на денежные банкноты Узбекистана", — отмечается в заявлении.

На свадебных церемониях в Узбекистане существует давняя традиция — осыпать возлюбленных денежным "дождём", что якобы поможет им добиться успеха в жизни и разбогатеть. Жители настолько ответственно подходят к соблюдению обычаев, что не скупятся бросать банкноты. Как результат — под ногами гостей и молодожёнов расстилается "ковёр" из денег, а это, по мнению правоохранителей, неуважительно к изображениям на купюрах.