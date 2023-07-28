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28 июля, 12:19

"Неэтично!": В Узбекистане запретили денежные "дожди" на свадьбах

Полиция Узбекистана попросила жителей не бросать деньги на свадьбах

<p>Традиционная свадьба в Узбекистане. Обложка © <a href="https://uzbekistangid.ru/kultura/svadba-v-uzbekistane?fbclid=IwAR2HQAYtig1jlqiME3f3DYuj49NuSUWjB0WHLBcTX8JhQKDhj-8iuIsX7eE" target="_blank" rel="noopener noreferrer">uzbekistangid.ru</a></p>

Традиционная свадьба в Узбекистане. Обложка © uzbekistangid.ru

Полиция Самаркандской области Узбекистана попросила сограждан не осыпать молодожёнов деньгами во время свадьбы, так как ходить по банкнотам с государственными символами неэтично. Об этом сообщила пресс-служба областного УВД в телеграм-канале.

"Уважаемые сограждане! Призываем вас уважительно относиться к государственным символам, нанесённым на денежные банкноты Узбекистана", отмечается в заявлении.

На свадебных церемониях в Узбекистане существует давняя традиция — осыпать возлюбленных денежным "дождём", что якобы поможет им добиться успеха в жизни и разбогатеть. Жители настолько ответственно подходят к соблюдению обычаев, что не скупятся бросать банкноты. Как результат — под ногами гостей и молодожёнов расстилается "ковёр" из денег, а это, по мнению правоохранителей, неуважительно к изображениям на купюрах.

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Татьяна Миссуми
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