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Опубликовано 10 сентября 2023, 04:03

Филиппины начали работу по организации прямых полётов с Россией

Почётный консул Гарсия: Филиппины ведут работу по организации полётов в Россию

Филиппины стремятся наладить прямые авиаперелёты в Россию и уже занимаются организацией этого процесса. Об этом на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказала ТАСС почётный консул России в провинциях Себу, Аклан и Бохоль (Филиппины) Арми Лопез Гарсия.

"Мы хотели бы запустить прямые полёты между Россией и Филиппинами. Работа по этому проекту ведётся. Я только что вернулась из Москвы. Мы встречались по этому вопросу с авиационными властями России", — пояснила Арми Лопез Гарсия.

Она подчеркнула, что и российская компания "Аэрофлот" заинтересована в полётах. По протоколу, после того как посол Филиппин проинформировал МИД об этом желании, настала пора сообщить и правительству, пояснила Гарсия.

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Не со всеми странами ситуация складывается в таком же радужном ключе в плане организации полётов. Например, египетская авиакомпания Red Sea Airlines с 8 по 17 сентября 2023 года решила приостановить полёты в Москву.

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Unsplash

Анатолий Симоненко
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