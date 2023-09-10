Филиппины начали работу по организации прямых полётов с Россией

Филиппины стремятся наладить прямые авиаперелёты в Россию и уже занимаются организацией этого процесса. Об этом на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказала ТАСС почётный консул России в провинциях Себу, Аклан и Бохоль (Филиппины) Арми Лопез Гарсия.

"Мы хотели бы запустить прямые полёты между Россией и Филиппинами. Работа по этому проекту ведётся. Я только что вернулась из Москвы. Мы встречались по этому вопросу с авиационными властями России", — пояснила Арми Лопез Гарсия.

Она подчеркнула, что и российская компания "Аэрофлот" заинтересована в полётах. По протоколу, после того как посол Филиппин проинформировал МИД об этом желании, настала пора сообщить и правительству, пояснила Гарсия.