VK: На внутренний туризм приходится 9 из 10 запросов пользователей соцсети

Большинство россиян (90%) чаще всего интересуются внутренним туризмом и в редких случаях (10%) — зарубежными поездками. Об этом Лайф узнал из исследования "VK Рекламы", где анализировались запросы и интересы аудитории соцсети.

Наибольшую заинтересованность в туристических вопросах проявляют мужчины (61%), меньше (39%) — женщины. При этом активно путешествиями интересуются пользователи старше 35 лет — на них приходится львиная доля запросов. В топе самых популярных направлений Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Адлер и Екатеринбург.

47% туристических запросов касаются транспорта и покупки билетов, 28% относятся к справочной информации, 11% — к турам и столько же — к образованию. Самый популярный транспорт среди путешествующих пользователей — железнодорожный, на втором месте — авиаперелёты, на третьем — автобусы.

В VK добавили, что интерес пользователей подстёгивает туристические компании и отели чаще размещаться в соцсети. За год россияне стали активнее реагировать на контент о туризме. Так, на 19% выросло количество лайков, на 23% — комментариев. При этом фирмы всё чаще используют рекламные инструменты в VK для привлечения клиентов. Например, расходы на продвижение с использованием контекстного таргетинга выросли на 85% за год.

"Чаще всего компании в сфере туризма продвигают сообщества в соцсетях. На втором месте — сайты, на третьем — приложения, инвестиции в рекламу которых выросли на 91% год к году", — говорится в исследовании.