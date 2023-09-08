Экскурсоводов России пригласили поучаствовать в конкурсе "Проводники смыслов"

Гидов-экскурсоводов приглашают поучаствовать во Всероссийском конкурсе "Проводники смыслов". Об этом говорится в сообщении, распространённом АНО "Дирекция выставки достижений "Россия".

"Это проект по отбору и обучению действующих специалистов отрасли и тех, кто хочет ими стать, для работы на Международной выставке-форуме "Россия", которая пройдёт на ВДНХ с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года", — сказано в сообщении, поступившем в распоряжение Лайфа.

Отбор на конкурс будет проводиться по двум направлениям: "Москва и Московская область" и "Регионы". Сейчас по поданным из субъектов РФ заявкам лидируют Санкт-Петербург (6,7%), Калининградская область (5,7%), Оренбургская область (4,2%), Кировская область (3,3%) и Белгородская область (3,3%). От Москвы и области поступило 10% и 3% заявок соответственно.

К участию в конкурсе, который состоит из двух этапов — с 18 августа по 18 сентября и с 19 сентября по 19 октября, — приглашаются профессиональные экскурсоводы, гиды-переводчики, работники музеев, самозанятые создатели контента для экскурсий (блогеры и краеведы), студенты и другие эксперты отрасли в возрасте от 22 лет. Все детали есть в официальном пресс-релизе, а подать заявку можно через сайт программы "Больше, чем путешествие".

В конкурсном наборе предусмотрен специальный проект — стратегическая сессия для экскурсоводов, которая пройдёт с 29 по 30 сентября на Всероссийском туристическом слёте "Больше, чем путешествие" в Пятигорске. Участники проекта займутся созданием методических материалов для подготовки специалистов к работе на выставке-форуме "Россия". В апреле 2024 года 200 лучших специалистов пригласят на церемонию награждения в рамках Первой премии в области развития молодёжного туризма "Больше, чем путешествие".

На Международной выставке-форуме "Россия", которая пройдёт на территории комплекса ВДНХ, россиян познакомят с самыми важными достижениями нашей страны и уникальными особенностями каждого из её регионов. На выставке в течение полугода будет организовано около 600 экскурсий. За организацию конкурсного отбора и образовательной программы для гидов-экскурсоводов отвечают АНО "Больше, чем путешествие" и АНО "Дирекция выставки достижений "Россия".

Дополнительную информацию о конкурсном отборе и образовательной программе можно уточнить по телефону горячей линии: +7 (495) 677-95-97. Она работает с 8 до 20 часов по московскому времени.