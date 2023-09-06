Безруков признался в любви Подмосковью и позвал соотечественников на выставку "Россия"

Народный артист Российской Федерации, режиссёр, художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков поведал о своих впечатлениях после посещения городов Подмосковья и пригласил всех желающих на Международную выставку-форум "Россия". Его обращение опубликовано в телеграм-канале "Россия. Поехали!"

Сергей Безруков приглашает посетить Международную выставку-форум "Россия" и города Московской области. Видео © t.me / "Россия. Поехали!"

Актёр рассказал, что во время съёмок часто бывает в разных уголках столичного региона, где всегда поражается разнообразию культурных памятников. Также Безруков пригласил россиян посетить Международную выставку-форум "Россия", где будут присутствовать все регионы страны. Выставка будет проведена на ВДНХ в Москве, мероприятие начнётся 4 ноября.