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6 сентября, 16:26

Безруков признался в любви Подмосковью и позвал соотечественников на выставку "Россия"

Безруков пригласил всех на Международную выставку-форум "Россия"

Народный артист Российской Федерации, режиссёр, художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков поведал о своих впечатлениях после посещения городов Подмосковья и пригласил всех желающих на Международную выставку-форум "Россия". Его обращение опубликовано в телеграм-канале "Россия. Поехали!"

Сергей Безруков приглашает посетить Международную выставку-форум "Россия" и города Московской области. Видео © t.me / "Россия. Поехали!"

Актёр рассказал, что во время съёмок часто бывает в разных уголках столичного региона, где всегда поражается разнообразию культурных памятников. Также Безруков пригласил россиян посетить Международную выставку-форум "Россия", где будут присутствовать все регионы страны. Выставка будет проведена на ВДНХ в Москве, мероприятие начнётся 4 ноября.

"Точно не пожалеете": Shaman пригласил всех на Международную выставку-форум "Россия"

"Точно не пожалеете": Shaman пригласил всех на Международную выставку-форум "Россия"

К слову, культурная программа ноябрьской выставки "Россия" на ВДНХ в Москве будет подготовлена резидентами арт-кластера "Таврида". Такой анонс на церемонии закрытия фестиваля молодого искусства в Капселе озвучил первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Метцель

Юрий Лысенко
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