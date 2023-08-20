Культурная программа ноябрьской выставки "Россия" на ВДНХ в Москве будет подготовлена резидентами арт-кластера "Таврида". Такой анонс на церемонии закрытия фестиваля молодого искусства в Капселе озвучил первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

В рамках выступления Кириенко также поблагодарил участников "Тавриды-Арт", отметив их вклад в существование фестиваля. Отдельной похвалы были удостоены организаторы, врачи и волонтёры.

"С 4 ноября открывается выставка "Россия" на ВДНХ, где культурную программу готовят резиденты "Тавриды", а значит, мы должны увидеться на выставке "Россия" в Москве. А в марте 2024 года мы просто обязаны увидеться в Сочи, в Имеретинской долине, в "Сириусе" на Всемирном фестивале молодёжи", — заявил замруководителя администрации российского лидера.