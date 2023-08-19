Кириенко показали проект центра молодёжи "Маяк" на фестивале "Таврида-Арт"

Участниками форума "Юг Молодой", проходившего в рамках фестиваля "Таврида-Арт", презентовали первому заместителю руководителя Администрации Президента РФ Сергею Кириенко и главе Федерального агентства по делам молодёжи Ксении Разуваевой проект центра молодёжи "Маяк". Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля.

Комплекс будет располагаться в Бердянске Запорожской области. Строительство начнётся в ближайшем будущем.

"Подготовить полный проект — так с молодёжными центрами не бывает. Это живой организм. Лучше его строить этапами в зависимости от требований времени", — подсказал авторам Кириенко.

По словам первого заместителя руководителя Администрации Президента РФ, "Маяк" уже в следующем году сможет принять очередной форум, а впоследствии имеет все шансы стать работающим круглый год центром образования и сотрудничать с аналогичными площадками в других частях России. Также в "Маяке" будут проводить тематические смены, как бывает в детских лагерях. При строительстве комплекс хотят максимально интегрировать в инфраструктуру Бердянска.