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19 августа, 16:35

Кириенко показали проект центра молодёжи "Маяк" на фестивале "Таврида-Арт"

<p>Сергей Кириенко общается с участниками форума "Юг Молодой" на фестивале "Таврида-Арт". Обложка © <a href="https://tavrida.art/news/d3115dbc-da68-447c-a307-d24b4152c1a7" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Таврида-Арт"</a></p>

Сергей Кириенко общается с участниками форума "Юг Молодой" на фестивале "Таврида-Арт". Обложка © "Таврида-Арт"

Участниками форума "Юг Молодой", проходившего в рамках фестиваля "Таврида-Арт", презентовали первому заместителю руководителя Администрации Президента РФ Сергею Кириенко и главе Федерального агентства по делам молодёжи Ксении Разуваевой проект центра молодёжи "Маяк". Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля.

Комплекс будет располагаться в Бердянске Запорожской области. Строительство начнётся в ближайшем будущем.

"Подготовить полный проект — так с молодёжными центрами не бывает. Это живой организм. Лучше его строить этапами в зависимости от требований времени", подсказал авторам Кириенко.

По словам первого заместителя руководителя Администрации Президента РФ, "Маяк" уже в следующем году сможет принять очередной форум, а впоследствии имеет все шансы стать работающим круглый год центром образования и сотрудничать с аналогичными площадками в других частях России. Также в "Маяке" будут проводить тематические смены, как бывает в детских лагерях. При строительстве комплекс хотят максимально интегрировать в инфраструктуру Бердянска.

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Ранее Сергей Кириенко посетил открытие семейного арт-квартала "Родные-любимые", который проходит на фестивале "Таврида-Арт". Он отметил важность того, что дети и родители объединены общими делами. Именно в такие моменты происходит обмен опытом, выстраиваются отношения между поколениями и появляется ощущение единства семьи.

Юрий Лысенко
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