Кириенко и Пушилин оценили готовность школ ДНР к началу нового учебного года

Первый замглавы Администрации Президента Сергей Кириенко в ходе визита в ДНР вместе с врио главы республики Денисом Пушилиным посетил несколько школ региона, в том числе новую "Невскую" в Мариуполе, и провёл совещание о подготовке к началу нового учебного года.







"Всего в этом году регионы-шефы восстанавливают 147 школ и 122 детских сада", — информирует Пушилин в телеграм-канале, добавляя, что образовательные учреждения готовы принять детей.

На совещании обсуждалась организация форм обучения — очная либо дистанционная, по выбору родителей, а также обеспеченность учебниками и вопросы безопасности. Кроме того, Кириенко сообщил, что президент России Владимир Путин поручил выделить один миллиард рублей из резервного фонда на художественную литературу для школьных библиотек республики.