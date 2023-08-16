Регион

Уведомления отключены

15 августа, 21:24

Кириенко и Пушилин оценили готовность школ ДНР к началу нового учебного года

<p>Кириенко и Пушилин посетили несколько школ в ДНР и провели совещание. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/pushilindenis/3709" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пушилин Д.В.</a></p>

Кириенко и Пушилин посетили несколько школ в ДНР и провели совещание. Обложка © Telegram / Пушилин Д.В.

Первый замглавы Администрации Президента Сергей Кириенко в ходе визита в ДНР вместе с врио главы республики Денисом Пушилиным посетил несколько школ региона, в том числе новую "Невскую" в Мариуполе, и провёл совещание о подготовке к началу нового учебного года.

  • Кириенко и Пушилин посетили несколько школ в ДНР. Фото © Telegram / Пушилин Д.В.
    Кириенко и Пушилин посетили несколько школ в ДНР. Фото © Telegram / Пушилин Д.В.
  • Кириенко и Пушилин посетили несколько школ в ДНР. Фото © Telegram / Пушилин Д.В.
    Кириенко и Пушилин посетили несколько школ в ДНР. Фото © Telegram / Пушилин Д.В.
  • Кириенко и Пушилин посетили несколько школ в ДНР. Фото © Telegram / Пушилин Д.В.
    Кириенко и Пушилин посетили несколько школ в ДНР. Фото © Telegram / Пушилин Д.В.

Кириенко и Пушилин посетили несколько школ в ДНР. Фото © Telegram / Пушилин Д.В.

1 / 3

"Всего в этом году регионы-шефы восстанавливают 147 школ и 122 детских сада", — информирует Пушилин в телеграм-канале, добавляя, что образовательные учреждения готовы принять детей.

На совещании обсуждалась организация форм обучения — очная либо дистанционная, по выбору родителей, а также обеспеченность учебниками и вопросы безопасности. Кроме того, Кириенко сообщил, что президент России Владимир Путин поручил выделить один миллиард рублей из резервного фонда на художественную литературу для школьных библиотек республики.

Пасечник и Кириенко оценили ремонт школ Луганска и строящийся Дом молодёжи

Пасечник и Кириенко оценили ремонт школ Луганска и строящийся Дом молодёжи

А ранее Лайф писал, что первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко и врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник провели совещание с представителями правительств и профильных ведомств субъекта и соседней Донецкой Народной Республики. Темой стало развитие инфраструктуры связи, на работу которой жалуются жители.

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Сергей Кириенко
  • Денис Пушилин
  • Политика России
  • Образование
  • Политика
  • Общество
  • ДНР

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров