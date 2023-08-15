Кириенко и Пасечник провели совещание по вопросам связи с ведомствами ДНР и ЛНР

Первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко и врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник провели совещание с представителями правительств и профильных ведомств субъекта и соседней Донецкой Народной Республики. Темой стало развитие инфраструктуры связи, на работу которой жалуются жители.

Председатель Правительства ЛНР Сергей Козлов доложил о ходе работ по улучшению качества Интернета и телерадиовещания до конца текущего года. По итогам встречи глава республики поставил министру топлива, энергетики и угольной промышленности субъекта Денису Ярошу задачу обеспечить ключевые объекты связи и телерадиовещания устойчивым электропитанием.

Кроме того, исполняющей обязанности министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций ЛНР Александре Веселовой было поручено уделить особое внимание подключению к сетям социально значимых объектов, а также обеспечить жителям республики, особенно льготникам, "максимальный доступ" к программе "Русский мир".

Как подчеркнул глава региона, постоянные боевые действия создают объективные проблемы, однако уже сейчас идёт процесс перестраивания местной инфраструктуры связи под российские стандарты.

"Благодаря всемерной поддержке федеральных органов власти и лично Сергея Владиленовича, уверен, с этой задачей справимся в установленные сроки", — подытожил Пасечник.