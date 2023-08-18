Кириенко посетил открытие семейного трека "Родные-любимые" на "Тавриде-АРТ"

Первый замглавы Администрации Президента Сергей Кириенко посетил открытие семейного арт-квартала "Родные-любимые", который проходит на фестивале "Таврида-АРТ". Он поддержал школьников и выразил восхищение родителям, передающим своим чадам любовь, уважение и увлечение.

Сергей Кириенко на семейном треке "Родные-любимые" на "Тавриде-АРТ". Фото © "Движение первых"

"У этого проекта есть особая миссия. Он должен стать основой для формирования экосистемы семейных сообществ "Движения первых". Вам, участникам этого мероприятия, предстоит стать соавторами идей и форматов работы, которые помогут семьям во всех уголках нашей страны на регулярной основе принимать участие в деятельности движения", — подчеркнул Кириенко.

Он отметил важность того, что дети и родители объединены общими делами. Именно в такие моменты происходит обмен опытом, выстраиваются отношения между поколениями и появляется ощущение единства семьи. Кроме того, председатель правления "Движения первых" Григорий Гуров рассказал, что к сообществу "Родителей первых" присоединились 700 семей со всей РФ. При этом свыше десяти тысяч мам и пап зарегистрированы на платформе организации и участвуют в её проектах. А ещё в стране активно развиваются семейные клубы Росмолодёжи "Родные-любимые".

"Хочу поблагодарить за это фестиваль "Таврида-Арт". Напомню, что в арт-квартале участвуют 97 семей-победителей из 41 региона России", — добавил Гуров.

У каждой семьи – участницы арт-квартала есть уникальный опыт деятельности в проектах "Движения первых". Например, мама и дочь из Брянской области были на Первом учредительном съезде в Москве и вступили в движение. Теперь они помогают приютам для бездомных животных и участвуют в благотворительных акциях. Многие из ребят, кто приехал на проект "Родные-любимые", участвуют и в "Большой перемене", а родители наставляют их.