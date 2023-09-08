Оскандалившаяся египетская авиакомпания решила приостановить полёты в Москву

Египетская авиакомпания Red Sea Airlines с 8 по 17 сентября 2023 приостанавливает полёты в Москву. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

"Сегодня авиакомпания Red Sea Airlines уведомила Росавиацию о том, что в связи с производственной необходимостью на период с 8 по 17 сентября 2023 года перевозчик временно приостанавливает полёты в Москву", — говорится в телеграм-канале Федерального агентства воздушного транспорта.

В управлении также уточнили, что в ближайшее время будет проведено оперативное совещание для решения вопроса по перевозке российских туристов, которые сейчас находятся в Шарм-эш-Шейхе и планируют перелёт в Египет рейсами авиакомпании. Кроме того, там добавили, что Red Sea Airlines готова перенести дату полёта столичным пассажирам на более позднюю. В случае отказа от авиаперелёта будет компенсирована полная стоимость билета.