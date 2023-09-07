После публикации Лайфа Росавиация взяла на контроль ситуацию с рейсом из Египта
Росавиация взяла на контроль ситуацию с рейсом Red Sea Airlines из Египта в РФ
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Росавиация сообщила, что взяла на особый контроль рейс египетской авиакомпании Red Sea Airlines из Шарм-эль-Шейха в Москву, так как ранее пассажиры этого перевозчика не могли вылететь из российской столицы в Египет в течение двух суток.
"Вопрос выполнения полётов египетской авиакомпанией Red Sea Airlines по маршруту Шарм-эль-Шейх – Москва и обратно взят на особый контроль Росавиации", — указано в заявлении ведомства.
Там пояснили, что за компанией числится всего два самолёта. Поломка одного из них привела к задержке вылета пассажиров из Москвы в Египет. Сейчас перевозчик завершил ремонт, полёты возобновились. Россияне, купившие билеты Red Sea Airlines, уже отправились по маршруту из Шарм-эль-Шейха в Шереметьево. Этим же бортом отправят в 13:40 (по Москве) туристов, ожидающих в столице вылета с 5 сентября.
Росавиация добавила, что всем пассажирам были предоставлены гостиницы, которые оплатил перевозчик. Туристы обеспечены едой, напитками по настоятельному требованию ведомства.
Ранее Лайф сообщал, что пассажиры рейса египетской авиакомпании Red Sea не могли вылететь из Москвы в египетский Шарм-эль-Шейх в течение более 30 часов. У перевозчика сломался самолёт. Рейс должен был состояться 5 сентября в 9:25.