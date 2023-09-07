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7 сентября, 08:54

После публикации Лайфа Росавиация взяла на контроль ситуацию с рейсом из Египта

Росавиация взяла на контроль ситуацию с рейсом Red Sea Airlines из Египта в РФ

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Росавиация сообщила, что взяла на особый контроль рейс египетской авиакомпании Red Sea Airlines из Шарм-эль-Шейха в Москву, так как ранее пассажиры этого перевозчика не могли вылететь из российской столицы в Египет в течение двух суток.

"Вопрос выполнения полётов египетской авиакомпанией Red Sea Airlines по маршруту Шарм-эль-Шейх – Москва и обратно взят на особый контроль Росавиации", — указано в заявлении ведомства.

Там пояснили, что за компанией числится всего два самолёта. Поломка одного из них привела к задержке вылета пассажиров из Москвы в Египет. Сейчас перевозчик завершил ремонт, полёты возобновились. Россияне, купившие билеты Red Sea Airlines, уже отправились по маршруту из Шарм-эль-Шейха в Шереметьево. Этим же бортом отправят в 13:40 (по Москве) туристов, ожидающих в столице вылета с 5 сентября.

Росавиация добавила, что всем пассажирам были предоставлены гостиницы, которые оплатил перевозчик. Туристы обеспечены едой, напитками по настоятельному требованию ведомства.

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Ранее Лайф сообщал, что пассажиры рейса египетской авиакомпании Red Sea не могли вылететь из Москвы в египетский Шарм-эль-Шейх в течение более 30 часов. У перевозчика сломался самолёт. Рейс должен был состояться 5 сентября в 9:25.

Татьяна Миссуми
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