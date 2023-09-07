После публикации Лайфа Росавиация взяла на контроль ситуацию с рейсом из Египта

Росавиация сообщила, что взяла на особый контроль рейс египетской авиакомпании Red Sea Airlines из Шарм-эль-Шейха в Москву, так как ранее пассажиры этого перевозчика не могли вылететь из российской столицы в Египет в течение двух суток.

"Вопрос выполнения полётов египетской авиакомпанией Red Sea Airlines по маршруту Шарм-эль-Шейх – Москва и обратно взят на особый контроль Росавиации", — указано в заявлении ведомства.

Там пояснили, что за компанией числится всего два самолёта. Поломка одного из них привела к задержке вылета пассажиров из Москвы в Египет. Сейчас перевозчик завершил ремонт, полёты возобновились. Россияне, купившие билеты Red Sea Airlines, уже отправились по маршруту из Шарм-эль-Шейха в Шереметьево. Этим же бортом отправят в 13:40 (по Москве) туристов, ожидающих в столице вылета с 5 сентября.

Росавиация добавила, что всем пассажирам были предоставлены гостиницы, которые оплатил перевозчик. Туристы обеспечены едой, напитками по настоятельному требованию ведомства.