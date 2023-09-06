Россияне уже 30 часов не могут вылететь из Москвы в Египет из-за поломки самолёта

Пассажиры рейса египетской авиакомпании Red Sea не могут вылететь из Москвы в египетский Шарм-эль-Шейх уже более 30 часов, потому что у перевозчика якобы сломался самолёт. С одним из туристов пообщался телеграм-канал "SHOT Проверка".

Пассажиры Red Sea не могут вылететь из Москвы в Египет. Видео © t.me / SHOT ПРОВЕРКА

Вылет из Шереметьево должен был состояться 5 сентября в 9:25, но его уже переносили несколько раз. Пассажиров разместили в гостинице. По последней информации, самолёт должен взлететь сегодня в 12 часов ночи. В самой авиакомпании ничего объяснить не могут и предлагают ждать. Однако, по некоторым данным, причиной задержки стала поломка лайнера.

"Пошли вторые сутки "отпуска", мы до сих пор в аэропорту. Поменять тур нам не могут, отменить тоже. Уже есть чат таких же "потерпевших", готовых составить коллективную жалобу", — поделился турист.