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6 сентября, 16:35

Россияне уже 30 часов не могут вылететь из Москвы в Египет из-за поломки самолёта

Red Sea уже на 30 часов задержал рейс из Москвы в Египет из-за поломки лайнера

Пассажиры рейса египетской авиакомпании Red Sea не могут вылететь из Москвы в египетский Шарм-эль-Шейх уже более 30 часов, потому что у перевозчика якобы сломался самолёт. С одним из туристов пообщался телеграм-канал "SHOT Проверка".

Пассажиры Red Sea не могут вылететь из Москвы в Египет. Видео © t.me / SHOT ПРОВЕРКА

Вылет из Шереметьево должен был состояться 5 сентября в 9:25, но его уже переносили несколько раз. Пассажиров разместили в гостинице. По последней информации, самолёт должен взлететь сегодня в 12 часов ночи. В самой авиакомпании ничего объяснить не могут и предлагают ждать. Однако, по некоторым данным, причиной задержки стала поломка лайнера.

"Пошли вторые сутки "отпуска", мы до сих пор в аэропорту. Поменять тур нам не могут, отменить тоже. Уже есть чат таких же "потерпевших", готовых составить коллективную жалобу", поделился турист.

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Ранее Emirates отреагировала на сообщения об отказе летать в Россию. По словам перевозчика, полёты в РФ прекращаться не будут. Сейчас рейсы выполняются в штатном режиме согласно расписанию.

Обложка ©

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Татьяна Миссуми
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