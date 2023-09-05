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5 сентября, 15:53

"Биоугроза": Авиапассажир с диареей не успел добежать до туалета и создал экстренную ситуацию на борту

Daily Mail: Рейс Атланта – Барселона вернулся в США из-за пассажира с диареей

Приступ сильной диареи у пассажира заставил пилота авиакомпании Delta Airlines, который летел из американской Атланты в испанскую Барселону, развернуть самолёт и вернуться в аэропорт вылета. Об этом сообщает Daily Mail.

Пилот рейса DL194 сообщает диспетчеру о биологической угрозе на борту самолёта — пассажире с диареей. Видео © Telegram / Mash

Когда рейс DL 194 находился в воздухе, диспетчеры получили сообщение от пилота с требованием прервать полёт. При этом экипаж охарактеризовал ситуацию на борту как "биологическую угрозу". Дело в том, что страдающий диареей пассажир не успел добежать до туалета — и, по словам очевидцев, весь салон эконом-класса оказался забрызган фекалиями.

Когда Airbus 350 приземлился, пассажира забрала скорая помощь. Техники же приступили к уборке, которую закончили через пять часов. Они в том числе перестелили ковровое покрытие.

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Ранее Лайф писал, что иностранец домогался мальчика на борту самолёта, летевшего из Дубая в Москву. По данным журналистов, он мог быть гражданином Германии.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Никонов
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