"Биоугроза": Авиапассажир с диареей не успел добежать до туалета и создал экстренную ситуацию на борту

Приступ сильной диареи у пассажира заставил пилота авиакомпании Delta Airlines, который летел из американской Атланты в испанскую Барселону, развернуть самолёт и вернуться в аэропорт вылета. Об этом сообщает Daily Mail.

Пилот рейса DL194 сообщает диспетчеру о биологической угрозе на борту самолёта — пассажире с диареей. Видео © Telegram / Mash

Когда рейс DL 194 находился в воздухе, диспетчеры получили сообщение от пилота с требованием прервать полёт. При этом экипаж охарактеризовал ситуацию на борту как "биологическую угрозу". Дело в том, что страдающий диареей пассажир не успел добежать до туалета — и, по словам очевидцев, весь салон эконом-класса оказался забрызган фекалиями.

Когда Airbus 350 приземлился, пассажира забрала скорая помощь. Техники же приступили к уборке, которую закончили через пять часов. Они в том числе перестелили ковровое покрытие.