"Биоугроза": Авиапассажир с диареей не успел добежать до туалета и создал экстренную ситуацию на борту
Daily Mail: Рейс Атланта – Барселона вернулся в США из-за пассажира с диареей
Приступ сильной диареи у пассажира заставил пилота авиакомпании Delta Airlines, который летел из американской Атланты в испанскую Барселону, развернуть самолёт и вернуться в аэропорт вылета. Об этом сообщает Daily Mail.
Пилот рейса DL194 сообщает диспетчеру о биологической угрозе на борту самолёта — пассажире с диареей. Видео © Telegram / Mash
Когда рейс DL 194 находился в воздухе, диспетчеры получили сообщение от пилота с требованием прервать полёт. При этом экипаж охарактеризовал ситуацию на борту как "биологическую угрозу". Дело в том, что страдающий диареей пассажир не успел добежать до туалета — и, по словам очевидцев, весь салон эконом-класса оказался забрызган фекалиями.
Когда Airbus 350 приземлился, пассажира забрала скорая помощь. Техники же приступили к уборке, которую закончили через пять часов. Они в том числе перестелили ковровое покрытие.
Ранее Лайф писал, что иностранец домогался мальчика на борту самолёта, летевшего из Дубая в Москву. По данным журналистов, он мог быть гражданином Германии.
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