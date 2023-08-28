Пьяный сибиряк попытался прорваться в кабину пилотов самолёта в воздухе и избил бортпроводника

Индустриальный суд Барнаула (Алтайский край) рассмотрит по существу уголовное дело, возбуждённое в отношении авиадебошира. Зимой мужчина в пьяном состоянии пытался прорваться в кабину пилотов самолёта во время полёта. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Всё случилось в феврале 2023 года на борту самолёта, который следовал из Москвы в Барнаул. Один из пассажиров напился и грубо нарушил общественный порядок. Теперь он обвиняется в том, что совершил преступление, предусмотренное статьёй о хулиганстве.

"Попытался проникнуть в кабину пилотов самолёта, применяя насилие к бортпроводнику, попытавшемуся прекратить его противоправные действия, создал ситуацию, угрожающую безопасности полёта", — добавили в ведомстве.