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28 августа, 07:10

Пьяный сибиряк попытался прорваться в кабину пилотов самолёта в воздухе и избил бортпроводника

На Алтае пьяный пассажир пытался проникнуть в кабину пилотов самолёта в воздухе

Индустриальный суд Барнаула (Алтайский край) рассмотрит по существу уголовное дело, возбуждённое в отношении авиадебошира. Зимой мужчина в пьяном состоянии пытался прорваться в кабину пилотов самолёта во время полёта. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Всё случилось в феврале 2023 года на борту самолёта, который следовал из Москвы в Барнаул. Один из пассажиров напился и грубо нарушил общественный порядок. Теперь он обвиняется в том, что совершил преступление, предусмотренное статьёй о хулиганстве.

"Попытался проникнуть в кабину пилотов самолёта, применяя насилие к бортпроводнику, попытавшемуся прекратить его противоправные действия, создал ситуацию, угрожающую безопасности полёта", — добавили в ведомстве.

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Перестрелка произошла в отеле в турецкой провинции Бодрум

Ранее в Красноярске экстренно посадили самолёт из Москвы из-за буйного пассажира. Лететь предстояло восемь часов, но вместо того, чтобы спать, пьяный пассажир начал кричать, бить кулаками по стенам и толкать стюардесс. Его даже два раза связывали, но мужчина не успокаивался.

Обложка ©

Freepik

Светлана Оперук
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