"Я вас не уважаю": В Красноярске пришлось экстренно сажать самолёт из-за пьяного пассажира

Мужчина пронёс с собой на самолёт алкоголь, который и выпил в небе. Лететь предстояло восемь часов, но вместо того, чтобы спать, пьяный пассажир начал кричать, бить кулаками по стенам и толкать стюардесс. Его даже два раза связывали, но мужчина не успокаивался. В результате пилоты вынужденно посадили самолёт в Красноярске, где дебошира встретили полицейские. Увидев их, к слову, пассажир сразу же затих. Рейс в итоге задержали на два часа.