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22 августа, 06:39

"Я вас не уважаю": В Красноярске пришлось экстренно сажать самолёт из-за пьяного пассажира

В Красноярске экстренно посадили самолёт из Москвы из-за буйного пассажира

Самолёт S7, выполнявший рейс Москва – Благовещенск, пришлось экстренно посадить в Красноярске из-за буйного пассажира. Об этом сообщает телеграм-канал Amur Mash.

Пассажир рейса Москва – Благовещенск напился и стал всех доставать. Видео © Telegram / Amur Mash

Мужчина пронёс с собой на самолёт алкоголь, который и выпил в небе. Лететь предстояло восемь часов, но вместо того, чтобы спать, пьяный пассажир начал кричать, бить кулаками по стенам и толкать стюардесс. Его даже два раза связывали, но мужчина не успокаивался. В результате пилоты вынужденно посадили самолёт в Красноярске, где дебошира встретили полицейские. Увидев их, к слову, пассажир сразу же затих. Рейс в итоге задержали на два часа.

Вылетевший в Египет самолёт Red Wings экстренно вернулся в Москву

Вылетевший в Египет самолёт Red Wings экстренно вернулся в Москву

Ранее в Новокузнецке самолёт со 140 пассажирами выкатился за пределы взлётной полосы. По предварительным данным, при посадке воздушное судно повредило шасси.

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Telegram / Amur Mash

Светлана Оперук
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