Вылетевший в Египет самолёт Red Wings экстренно вернулся в Москву

Самолёт авиакомпании Red Wings, направлявшийся из Москвы в Шарм-эль-Шейх, прервал полёт и вернулся в аэропорт, потому что одному из пассажиров стало плохо. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на перевозчика.

"18 августа рейс WZ-3025, который вылетел из Москвы, аэропорт Жуковский, в Шарм-эль-Шейх, вынужденно вернулся обратно в связи с ухудшением здоровья пассажира", — пояснили в компании.

В аэропорту 50-летнего пассажира уже ждала медицинская бригада, мужчина несколько раз терял сознание во время рейса. Его передали врачам. Всего на борту находилось 410 человек.