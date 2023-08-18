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18 августа, 08:22

Вылетевший в Египет самолёт Red Wings экстренно вернулся в Москву

Летевший в Шарм-эль-Шейх самолёт Red Wings вернулся в Москву из-за пассажира

Самолёт авиакомпании Red Wings, направлявшийся из Москвы в Шарм-эль-Шейх, прервал полёт и вернулся в аэропорт, потому что одному из пассажиров стало плохо. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на перевозчика.

"18 августа рейс WZ-3025, который вылетел из Москвы, аэропорт Жуковский, в Шарм-эль-Шейх, вынужденно вернулся обратно в связи с ухудшением здоровья пассажира", пояснили в компании.

В аэропорту 50-летнего пассажира уже ждала медицинская бригада, мужчина несколько раз терял сознание во время рейса. Его передали врачам. Всего на борту находилось 410 человек.

Red Wings: Все пассажиры задержанных в Турции рейсов вернулись в Россию

Red Wings: Все пассажиры задержанных в Турции рейсов вернулись в Россию

Ранее Лайф писал, что уголовное дело возбуждено в отношении авиакомпании Red Wings по факту оказания небезопасных услуг при перевозке пассажиров. Следствие выявило, что 13 августа работники авиакомпании решили выполнять рейс Анталья – Москва (Жуковский), несмотря на неисправную установку, которая отвечает за кондиционер и запуск двигателей самолёта.

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flyredwings.com

Татьяна Миссуми
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