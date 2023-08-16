СК завёл уголовное дело на Red Wings из-за опасного рейса

Уголовное дело возбуждено в отношении авиакомпании Red Wings по факту оказания небезопасных услуг при перевозке пассажиров, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

"По поручению председателя СК РФ <...> возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей при организации полётов авиакомпанией "Ред вингс" (ч. 1 ст. 238 УК РФ)", — говорится в сообщении.

Следствие выявило, что 13 августа работники авиакомпании решили выполнять рейс Анталия – Москва (Жуковский), несмотря на неисправную установку, которая отвечает за кондиционер и запуск двигателей самолёта. В результате действий авиакомпании, как подчеркнули в ведомстве, жизни и здоровью 406 пассажиров угрожала серьёзная опасность.