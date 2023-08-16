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16 августа, 09:32

СК завёл уголовное дело на Red Wings из-за опасного рейса

СК России завёл дело об оказании небезопасных услуг авиакомпанией Red Wings

Уголовное дело возбуждено в отношении авиакомпании Red Wings по факту оказания небезопасных услуг при перевозке пассажиров, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

"По поручению председателя СК РФ <...> возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей при организации полётов авиакомпанией "Ред вингс" (ч. 1 ст. 238 УК РФ)", — говорится в сообщении.

Следствие выявило, что 13 августа работники авиакомпании решили выполнять рейс Анталия – Москва (Жуковский), несмотря на неисправную установку, которая отвечает за кондиционер и запуск двигателей самолёта. В результате действий авиакомпании, как подчеркнули в ведомстве, жизни и здоровью 406 пассажиров угрожала серьёзная опасность.

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Как ранее писал Лайф, 13 и 14 августа у компании сломались два из трёх Boeing 777, из-за чего туристы застряли в турецкой Анталии. После этого глава СКР Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело в связи с нарушением порядка оказания услуг.

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Telegram / Red Wings

Наталья Исакова
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