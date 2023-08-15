Red Wings отменила рейс в Шарм-эль-Шейх, предложив пассажирам улететь завтра

Отметим, что это уже не первый инцидент с задержкой и переносом рейса, связанный с Red Wings. На днях Лайф писал, как сотни россиян застряли на сутки в турецком аэропорту из-за задержки рейса именно этой авиакомпании. В это же время в екатеринбургском аэропорту туристы застряли в ожидании вылета компанией Red Wings, но в Анталью. Рейс отложили по причине "отсутствия воздушного судна". К делу подключилась Уральская прокуратура. В июле Лайф рассказывал, как более четырёх сотен российских туристов оказались заперты в аэропорту Кольцово. Пассажиры ожидали отправления рейса авиакомпании Red Wings в турецкую Анталью почти сутки, но вылет постоянно переносился.