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15 августа, 10:13

Red Wings отменила рейс в Шарм-эль-Шейх, предложив пассажирам улететь завтра

Авиакомпания Red Wings отменила рейс из подмосковного аэропорта Жуковский в Шарм-эль-Шейх и предложила пассажирам улететь не во вторник, а в среду.

"Вылет рейса WZ-3025 Жуковский – Шарм-эль-Шейх отменяется, пассажирам предлагается перевозка на рейсе WZ-3027 Жуковский – Шарм-эль-Шейх 16 августа 2023 года в 00:40 UTC (03:40 мск)", сказано в сообщении перевозчика.

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Отметим, что это уже не первый инцидент с задержкой и переносом рейса, связанный с Red Wings. На днях Лайф писал, как сотни россиян застряли на сутки в турецком аэропорту из-за задержки рейса именно этой авиакомпании. В это же время в екатеринбургском аэропорту туристы застряли в ожидании вылета компанией Red Wings, но в Анталью. Рейс отложили по причине "отсутствия воздушного судна". К делу подключилась Уральская прокуратура. В июле Лайф рассказывал, как более четырёх сотен российских туристов оказались заперты в аэропорту Кольцово. Пассажиры ожидали отправления рейса авиакомпании Red Wings в турецкую Анталью почти сутки, но вылет постоянно переносился.

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Марина Калегина
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