"Без воды и еды": Сотни россиян застряли на сутки в турецком аэропорту из-за задержки рейса
Россияне уже сутки сидят в аэропорту Антальи из-за задержки рейса в Екатеринбург
Екатеринбургские туристы не могут улететь из турецкой Антальи, вылет самолёта задерживается уже сутки. Об этом Ura.ru узнал у человека, находящегося в турецком аэропорту.
"Сильно задержали рейс WZ3062 Red Wings Анталья – Екатеринбург. Вылет должен был состояться 12 августа в 21:30. Около 400 человек ждут в аэропорту без воды и еды", — пояснил Сергей.
По его словам, отель был предложен только через 12 часов, однако согласившихся отправиться туда россиян попросили сдать билеты. Через 14 часов аэропорт предоставил стакан колы, пакет картошки и бургер, в чистой питьевой воде было отказано, продолжил турист. Другой россиянин — Дмитрий — сказал, что самолёт на рейс стоит на стоянке, но время вылета постоянно переносится. При этом ни Red Wings, ни туроператор не объясняют ситуацию.
В это же время в екатеринбургском аэропорту туристы также ждут вылета компанией Red Wings, но в Анталью. Самолёт рейса WZ-3061 должен был отправиться 13 августа в 07:20. Но рейс также откладывается по причине "отсутствия воздушного судна". К делу подключилась Уральская прокуратура.
"Оказание комплекса услуг при задержке рейса на контроле прокуратуры. Пассажиры о задержке рейса уведомлены заблаговременно, прибывшие в аэропорт пассажиры размещены в гостинице "Азимут", — говорится в телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что самолёт, летевший из московского аэропорта Домодедово в Минск, экстренно посадили в Витебске из-за маленького пассажира. Ребёнок начал задыхаться. Экипаж оперативно запросил посадку, в аэропорту малыша ждали врачи. Сейчас с ним всё в порядке.
ТАСС / Лиходеев Семён