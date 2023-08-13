"Без воды и еды": Сотни россиян застряли на сутки в турецком аэропорту из-за задержки рейса

Екатеринбургские туристы не могут улететь из турецкой Антальи, вылет самолёта задерживается уже сутки. Об этом Ura.ru узнал у человека, находящегося в турецком аэропорту.

"Сильно задержали рейс WZ3062 Red Wings Анталья – Екатеринбург. Вылет должен был состояться 12 августа в 21:30. Около 400 человек ждут в аэропорту без воды и еды", — пояснил Сергей.

По его словам, отель был предложен только через 12 часов, однако согласившихся отправиться туда россиян попросили сдать билеты. Через 14 часов аэропорт предоставил стакан колы, пакет картошки и бургер, в чистой питьевой воде было отказано, продолжил турист. Другой россиянин — Дмитрий — сказал, что самолёт на рейс стоит на стоянке, но время вылета постоянно переносится. При этом ни Red Wings, ни туроператор не объясняют ситуацию.

В это же время в екатеринбургском аэропорту туристы также ждут вылета компанией Red Wings, но в Анталью. Самолёт рейса WZ-3061 должен был отправиться 13 августа в 07:20. Но рейс также откладывается по причине "отсутствия воздушного судна". К делу подключилась Уральская прокуратура.

"Оказание комплекса услуг при задержке рейса на контроле прокуратуры. Пассажиры о задержке рейса уведомлены заблаговременно, прибывшие в аэропорт пассажиры размещены в гостинице "Азимут", — говорится в телеграм-канале.