Самолёт из Москвы экстренно сел в Витебске из-за ребёнка, который перестал дышать

Самолёт, летевший из московского аэропорта Домодедово в Минск, экстренно посадили в Витебске из-за маленького пассажира. Детали сообщили в воздушной гавани изданию "Sputnik Беларусь".

"По связи экипаж воздушного судна сообщил, что ребёнку на борту плохо и он вроде перестал дышать, поэтому самолёт совершает экстренную посадку в Витебске", — уточнили в аэропорту.

Юного пассажира на земле уже ждала скорая, которая доставила его в одну из городских больниц. Состояние ребёнка удалось стабилизировать, сейчас с ним всё хорошо. А самолёт в Витебске дозаправили, после чего он вылетел по маршруту.