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8 августа, 16:51

Самолёт из Москвы экстренно сел в Витебске из-за ребёнка, который перестал дышать

Самолёт, летевший из московского аэропорта Домодедово в Минск, экстренно посадили в Витебске из-за маленького пассажира. Детали сообщили в воздушной гавани изданию "Sputnik Беларусь".

"По связи экипаж воздушного судна сообщил, что ребёнку на борту плохо и он вроде перестал дышать, поэтому самолёт совершает экстренную посадку в Витебске", — уточнили в аэропорту.

Юного пассажира на земле уже ждала скорая, которая доставила его в одну из городских больниц. Состояние ребёнка удалось стабилизировать, сейчас с ним всё хорошо. А самолёт в Витебске дозаправили, после чего он вылетел по маршруту.

Врач объяснила, пассажирам с какими болезнями нужно быть начеку в самолёте

Врач объяснила, пассажирам с какими болезнями нужно быть начеку в самолёте

К слову, частые авиаперелёты могут серьёзно навредить здоровью, например спровоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Терапевт рассказал, как большое количество путешествий по воздуху может спровоцировать обострение хронических заболеваний.

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Андрей Бражников
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