Врач объяснила, пассажирам с какими болезнями нужно быть начеку в самолёте
Терапевт Ярцева: Во время авиаперелёта могут обостриться болезни лор-органов
Болезни лор-органов (нос, горло, уши и гортань) и дыхательная недостаточность могут обостриться во время авиаперелётов. Также растёт риск тромбоза. Об этом рассказала врач-терапевт и иммунолог Ирина Ярцева.
Иммунолог сообщила, что пассажирам с гайморитом, отитом, заложенностью носа и дыхательной недостаточностью может "поплохеть", когда во время полёта случится перепад давления. Люди с тромбами и варикозным расширением вен тоже в зоне риска, ведь при перелёте приходится подолгу сидеть, поэтому стоит носить специальные компрессионные чулки для полёта и принимать разжижающие кровь препараты, которые назначаются лечащим врачом.
"Если есть неконтролируемое артериальное давление, для его стабилизации желательно выпить таблетки или взять их с собой в самолёт. Бывает, что рейс задержали, возникли неподходящие погодные условия и человек разволновался. На этом фоне давление может подняться", — добавила Ярцева в заключение своей беседы с "Москвой 24".
К слову, частые авиаперелёты могут серьёзно навредить здоровью, например спровоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Терапевт рассказал, как большое количество путешествий по воздуху может спровоцировать обострение хронических заболеваний.
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