Врач объяснила, пассажирам с какими болезнями нужно быть начеку в самолёте

Болезни лор-органов (нос, горло, уши и гортань) и дыхательная недостаточность могут обостриться во время авиаперелётов. Также растёт риск тромбоза. Об этом рассказала врач-терапевт и иммунолог Ирина Ярцева.

Иммунолог сообщила, что пассажирам с гайморитом, отитом, заложенностью носа и дыхательной недостаточностью может "поплохеть", когда во время полёта случится перепад давления. Люди с тромбами и варикозным расширением вен тоже в зоне риска, ведь при перелёте приходится подолгу сидеть, поэтому стоит носить специальные компрессионные чулки для полёта и принимать разжижающие кровь препараты, которые назначаются лечащим врачом.

"Если есть неконтролируемое артериальное давление, для его стабилизации желательно выпить таблетки или взять их с собой в самолёт. Бывает, что рейс задержали, возникли неподходящие погодные условия и человек разволновался. На этом фоне давление может подняться", — добавила Ярцева в заключение своей беседы с "Москвой 24".