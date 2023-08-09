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9 августа, 08:06

Пассажир впал в панику из-за слежки "невидимых бойцов ЧВК" и сорвал вылет самолёта S7

В Новосибирске рейс S7 задержали из-за пассажира, бредившего о "слежке ЧВК"

Рейс авиакомпании S7 Airlines Новосибирск – Санкт-Петербург задержали на два часа из-за пассажира, который испугался "следивших" за ним трёх невидимых бойцов ЧВК. Видео с борта воздушного судна публикует Mash.

Пассажир испугался трёх невидимых бойцов ЧВК и потребовал остановить самолёт авиакомпании S7 Новосибирск – Санкт-Петербург. Видео © t.me / Mash

Всё произошло, когда самолёт был подготовлен ко взлёту и начал выруливать на ВПП. Именно в этот момент 39-летнему Виталию померещились трое призраков. Пассажир сильно испугался невидимых попутчиков и побежал в носовую часть с требованиями остановить борт. Он начал пытаться самостоятельно открыть дверь и кричать, чтобы его выпустили.

Бортпроводники попытались успокоить буйного пассажира, однако тот никак не унимался. В итоге к делу пришлось подключать полицию и медиков, которые вывели новосибирца на улицу и отвезли в психбольницу.

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Ранее в Витебске самолёт совершил экстренную посадку из-за ребёнка, которому стало резко плохо на борту, — он перестал дышать. Пассажиры и члены экипажа так перепугались, что решили немедленно снизиться. На земле маленького пациента уже ждали медики, которые доставили его в ближайшую больницу.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер
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