Пассажир впал в панику из-за слежки "невидимых бойцов ЧВК" и сорвал вылет самолёта S7

Рейс авиакомпании S7 Airlines Новосибирск – Санкт-Петербург задержали на два часа из-за пассажира, который испугался "следивших" за ним трёх невидимых бойцов ЧВК. Видео с борта воздушного судна публикует Mash.

Пассажир испугался трёх невидимых бойцов ЧВК и потребовал остановить самолёт авиакомпании S7 Новосибирск – Санкт-Петербург. Видео © t.me / Mash

Всё произошло, когда самолёт был подготовлен ко взлёту и начал выруливать на ВПП. Именно в этот момент 39-летнему Виталию померещились трое призраков. Пассажир сильно испугался невидимых попутчиков и побежал в носовую часть с требованиями остановить борт. Он начал пытаться самостоятельно открыть дверь и кричать, чтобы его выпустили.

Бортпроводники попытались успокоить буйного пассажира, однако тот никак не унимался. В итоге к делу пришлось подключать полицию и медиков, которые вывели новосибирца на улицу и отвезли в психбольницу.