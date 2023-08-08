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8 августа, 05:08

В Якутии у самолёта Ан-24 произошло повреждение шасси при посадке

<p>Экстренные службы осматривают шасси Ан-24 после посадки в аэропорту Мирный. Фото © Восточно-Сибирская транспортная прокуратура</p>

Экстренные службы осматривают шасси Ан-24 после посадки в аэропорту Мирный. Фото © Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

Неполадки с шасси возникли у грузового Ан-24 при посадке в аэропорту посёлка Мирный в Якутии. Об этом информирует во вторник Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. На борту находились три члена экипажа, никто не пострадал.

"При посадке воздушного судна Ан-24, выполнявшего грузовой рейс по маршруту Красноярск – Мирный – Магадан",  произошёл разрыв пневматика правой стойки шасси", — сообщается в телеграм-канале ведомства.

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Ранее Лайф сообщал, что в Иркутске при посадке пассажирского самолёта Ан-24 тоже разорвался элемент шасси. В момент инцидента на борту находились 47 пассажиров и три члена экипажа, никто из них не пострадал. А в аэропорту Сочи Airbus A330 на днях столкнулся с телетрапом и повредил левый двигатель.

Марина Калегина
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