Шасси лопнуло у пассажирского самолёта при посадке в Иркутске

В иркутском аэропорту при посадке пассажирского самолёта Ан-24 разорвался элемент шасси, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. Всё произошло сегодня около 13 часов дня по местному времени после посадки борта авиакомпании "Ангара", который следовал в Иркутск из Нижнеангарска.

"Экипаж сообщил о разрыве левого пневматика (элемент шасси). После замены детали самолёт отбуксирован на место стоянки", — уточнили в прокуратуре.

В момент инцидента на борту находились 47 пассажиров и три члена экипажа, никто из них не пострадал. Байкало-Ангарская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полётов и соблюдении прав пассажиров.