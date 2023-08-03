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3 августа, 13:23

Шасси лопнуло у пассажирского самолёта при посадке в Иркутске

В Иркутске при посадке пассажирского самолёта Ан-24 разорвался элемент шасси

В иркутском аэропорту при посадке пассажирского самолёта Ан-24 разорвался элемент шасси, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. Всё произошло сегодня около 13 часов дня по местному времени после посадки борта авиакомпании "Ангара", который следовал в Иркутск из Нижнеангарска.

"Экипаж сообщил о разрыве левого пневматика (элемент шасси). После замены детали самолёт отбуксирован на место стоянки", — уточнили в прокуратуре.

В момент инцидента на борту находились 47 пассажиров и три члена экипажа, никто из них не пострадал. Байкало-Ангарская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полётов и соблюдении прав пассажиров.

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Ранее самолёт Ан-2 совершил аварийную посадку в Кировской области. На борту "кукурузника" находилось пять человек — пилот и четверо парашютистов, никто из них не пострадал. При этом сам самолёт оказался повреждён.

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Wikipedia / Dmitriy Pichugin

Николь Вербер
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