Регион

Уведомления отключены

6 июля, 14:42

Самолёт Ан-2 совершил вынужденную посадку в Кировской области

Самолёт Ан-2 совершил вынужденную посадку в Кировской области. На его борту находилось пять человек, никто из них не пострадал. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, "кукурузник" аварийно приземлился в районе деревни Чуваши. На борту находились пилот и четыре парашютиста. Никто из них не пострадал, а вот самолёт получил повреждения. К месту ЧП едут экстренные службы.

В Хабаровском крае экстренно сел пассажирский самолёт

В Хабаровском крае экстренно сел пассажирский самолёт

А ранее на Сахалине самолёт Ан-24 авиакомпании "Ангара" совершил жёсткую посадку в аэропорту посёлка Ноглики: момент попал на видео. Посадить лайнер пилоты пытались четыре раза, при последней попытке борт начало качать вверх-вниз.

Обложка ©

ТАСС / Эрик Романенко

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Происшествия
  • Кировская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров