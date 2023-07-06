Самолёт Ан-2 совершил вынужденную посадку в Кировской области. На его борту находилось пять человек, никто из них не пострадал. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, "кукурузник" аварийно приземлился в районе деревни Чуваши. На борту находились пилот и четыре парашютиста. Никто из них не пострадал, а вот самолёт получил повреждения. К месту ЧП едут экстренные службы.