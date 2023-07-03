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3 июля, 06:48

В Хабаровском крае экстренно сел пассажирский самолёт

Самолёт "ХабАвиа" с неисправным двигателем экстренно сел в Комсомольске-на-Амуре

Самолёт авиакомпании "Хабаровские авиалинии" совершил аварийную посадку в аэропорту Комсомольска-на-Амуре из-за неисправности в двигателе. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

"Двухмоторный самолёт L-410, выполнявший сегодня рейс 469 по маршруту Хабаровск – Богородское, из-за неисправности в одном из двигателей в 11:58 местного времени (04:58 мск) совершил вынужденную посадку в аэропорту Дземги Комсомольска-на-Амуре", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале "Хабаровских авиалиний".

Посадка прошла штатно. 14 человек, находившихся на борту самолёта, не пострадали, их разместили в гостинице. 4 июля пассажиров доставят в Богородское другим рейсом. Специалисты "ХабАвиа" проверят двигатель и выяснят, в чём была причина неисправности.

Два россиянина стали причиной экстренной посадки самолёта в Греции

Два россиянина стали причиной экстренной посадки самолёта в Греции

Ранее сообщалось, что воздушный шар совершил экстренную посадку в Махачкале. На борту находились пилот и трое пассажиров.

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Telegram / "Хабаровские авиалинии"

Никита Никонов
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