Стали известны подробности инцидента с воздушным шаром в Махачкале

В ходе инцидента с воздушным шаром в Махачкале произошло не падение, а совершена экстренная посадка аэростата, сообщает пресс-служба МВД по Республике Дагестан.

"Падения не было, воздушный шар посадил сам пилот. Какие причины вынудили совершить посадку экстренно, он не уточнил. <...> Шквал звонков и паника не имеют под собой никаких оснований", — говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что обращений по факту происшествия пока не поступало. На борту воздушного шара находились пилот и трое пассажиров. За информацией о возможных пострадавших МВД предложило обращаться к медикам.