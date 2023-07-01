Регион

Уведомления отключены

1 июля, 19:14

Стали известны подробности инцидента с воздушным шаром в Махачкале

МВД Дагестана: Воздушный шар в Махачкале не разбился, а экстренно приземлился

В ходе инцидента с воздушным шаром в Махачкале произошло не падение, а совершена экстренная посадка аэростата, сообщает пресс-служба МВД по Республике Дагестан.

"Падения не было, воздушный шар посадил сам пилот. Какие причины вынудили совершить посадку экстренно, он не уточнил. <...> Шквал звонков и паника не имеют под собой никаких оснований", — говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что обращений по факту происшествия пока не поступало. На борту воздушного шара находились пилот и трое пассажиров. За информацией о возможных пострадавших МВД предложило обращаться к медикам.

При крушении легкомоторного самолёта в Подмосковье погибла 17-летняя девушка

При крушении легкомоторного самолёта в Подмосковье погибла 17-летняя девушка

Как уже рассказывал Лайф, инцидент произошёл в Махачкале недалеко от склона Тарки-Тау. По факту случившегося уже началась проверка прокуратуры.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / SHOT

Наталья Исакова
  • Новости
  • МВД РФ
  • Происшествия
  • Дагестан, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров