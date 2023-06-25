При крушении легкомоторного самолёта в Подмосковье погибла 17-летняя девушка

В результате крушения легкомоторного самолёта Як-52 в районе подмосковного города Ступино погибла несовершеннолетняя девушка. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Место крушения легкомоторного самолёта Як-52 в Подмосковье. Видео © t.me / sledcom_press

"25 июня 2023 года поступило сообщение о крушении легкомоторного гражданского самолёта модели Як-52, взлетевшего со взлётной площадки Малино, расположенной вблизи города Ступино Московской области. Пилот в возрасте 21 года и 17-летняя пассажирка погибли на месте происшествия", — отметили в ведомстве.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю Западного МСУТ СК России Павлу Выменцу доложить о ходе и предварительных результатах расследования уголовного дела.