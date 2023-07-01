В Махачкале воздушный шар с людьми ударился о скалу и упал, есть пострадавшие

В Дагестане упал воздушный шар с людьми в корзине. Как пишет SHOT, в результате инцидента есть пострадавшие.

В Махачкале воздушный шар с людьми ударился о скалу. Видео © Telegram / SHOT

Инцидент произошёл в Махачкале недалеко от склона Тарки-Тау. Шар ударился о скалу, в результате чего пострадало, по предварительным данным, четыре человека, которые в этот момент находились в корзине. Сейчас на место едут экстренные службы.