Регион

Уведомления отключены

1 июля, 17:02

В Махачкале воздушный шар с людьми ударился о скалу и упал, есть пострадавшие

В Дагестане упал воздушный шар с людьми в корзине. Как пишет SHOT, в результате инцидента есть пострадавшие.

В Махачкале воздушный шар с людьми ударился о скалу. Видео © Telegram / SHOT

Инцидент произошёл в Махачкале недалеко от склона Тарки-Тау. Шар ударился о скалу, в результате чего пострадало, по предварительным данным, четыре человека, которые в этот момент находились в корзине. Сейчас на место едут экстренные службы.

Ранее Лайф сообщал, что в Подмосковье потерпел крушение легкомоторный самолёт Як-52. Воздушным судном управлял 21-летний студент, а в качестве пассажира с ним находилась 17-летняя девушка. Никто из них не выжил.

В аэропорту Пулково загорелся Boeing 777 компании Emirates

В аэропорту Пулково загорелся Boeing 777 компании Emirates

Обложка ©

Unsplash

Максим Плетнёв
  • Новости
  • Происшествия
  • Дагестан, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров