В Махачкале воздушный шар с людьми ударился о скалу и упал, есть пострадавшие
В Дагестане упал воздушный шар с людьми в корзине. Как пишет SHOT, в результате инцидента есть пострадавшие.
В Махачкале воздушный шар с людьми ударился о скалу. Видео © Telegram / SHOT
Инцидент произошёл в Махачкале недалеко от склона Тарки-Тау. Шар ударился о скалу, в результате чего пострадало, по предварительным данным, четыре человека, которые в этот момент находились в корзине. Сейчас на место едут экстренные службы.
Ранее Лайф сообщал, что в Подмосковье потерпел крушение легкомоторный самолёт Як-52. Воздушным судном управлял 21-летний студент, а в качестве пассажира с ним находилась 17-летняя девушка. Никто из них не выжил.
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