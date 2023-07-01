В аэропорту Пулково загорелся Boeing 777 компании Emirates

На территории аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге загорелся самолёт Boeing 777, который должен был вылететь в Дубай. Как сообщает телеграм-канал 78.ru, судно принадлежит авиакомпании Emirates.

По данным канала, перед взлётом в 23:04 экипаж воздушного судна подал сигнал бедствия. Пассажиров оперативно эвакуировали и перевели в терминал, их жизни ничего не угрожает.

Сейчас на место происшествия вызваны пожарные расчёты для устранения ЧП. Boeing 777 по техническим причинам отбуксирован обратно на место стоянки.