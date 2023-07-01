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30 июня, 21:02

В аэропорту Пулково загорелся Boeing 777 компании Emirates

78.ru: На территории аэропорта Пулково загорелся самолёт Boeing 777

<p>На территории аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге загорелся самолёт Boeing 777, который должен был вылететь в Дубай. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/fontankaspb" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Фонтанка SPB Online</a></p>

На территории аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге загорелся самолёт Boeing 777, который должен был вылететь в Дубай. Обложка © t.me / Фонтанка SPB Online

На территории аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге загорелся самолёт Boeing 777, который должен был вылететь в Дубай. Как сообщает телеграм-канал 78.ru, судно принадлежит авиакомпании Emirates.

По данным канала, перед взлётом в 23:04 экипаж воздушного судна подал сигнал бедствия. Пассажиров оперативно эвакуировали и перевели в терминал, их жизни ничего не угрожает.

Сейчас на место происшествия вызваны пожарные расчёты для устранения ЧП. Boeing 777 по техническим причинам отбуксирован обратно на место стоянки.

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А ранее в аэропорту Пулково пассажир устал стоять в очереди на регистрацию и заявил, что если его немедленно не посадят в самолёт, то он достанет из сумки бомбу и всех взорвёт. Работники Пулково тут же задержали дебошира и вызвали полицию.

Оксана Попова
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