В аэропорту Пулково загорелся Boeing 777 компании Emirates
78.ru: На территории аэропорта Пулково загорелся самолёт Boeing 777
На территории аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге загорелся самолёт Boeing 777, который должен был вылететь в Дубай. Обложка © t.me / Фонтанка SPB Online
На территории аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге загорелся самолёт Boeing 777, который должен был вылететь в Дубай. Как сообщает телеграм-канал 78.ru, судно принадлежит авиакомпании Emirates.
По данным канала, перед взлётом в 23:04 экипаж воздушного судна подал сигнал бедствия. Пассажиров оперативно эвакуировали и перевели в терминал, их жизни ничего не угрожает.
Сейчас на место происшествия вызваны пожарные расчёты для устранения ЧП. Boeing 777 по техническим причинам отбуксирован обратно на место стоянки.
А ранее в аэропорту Пулково пассажир устал стоять в очереди на регистрацию и заявил, что если его немедленно не посадят в самолёт, то он достанет из сумки бомбу и всех взорвёт. Работники Пулково тут же задержали дебошира и вызвали полицию.