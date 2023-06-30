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30 июня, 05:20

В аэропорту Шереметьево произошёл сбой в системе обработки багажа

В четверг, 29 июня, произошёл сбой в системе обработки багажа в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в авиакомпании, рейсы которой вылетают из этой воздушной гавани.

"Система обработки багажа в Шереметьево с 19:30 работает медленно и со сбоями", — указал собеседник агентства.

Как он уточнил, не отправлено около 800 единиц багажа у авиакомпаний, вылетающих из терминалов B и C. Их попробуют отправить в пятницу, но точных сроков восстановления работы системы пока нет. Также уточняется, что она не может прочитать бирки багажа и отсортировать его.

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Ранее Лайф писал, что москвича с наркотиками задержали на таможне аэропорта Внуково, когда он прилетел из Тбилиси. Мужчина прибыл из Грузии рейсом компании "Азимут".

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ТАСС / Марина Круглякова

Иван Косицын
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