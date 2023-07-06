Очевидцы сняли, как летевший из Хабаровска Ан-24 "дал козла" на посадке в Ногликах

Самолёт Ан-24 авиакомпании "Ангара" совершил жёсткую посадку в аэропорту посёлка Ноглики Сахалинской области. Момент попал на видео, которое вскоре появилось в Сети.

Жёсткая посадка самолёта в аэропорту в Сахалинской области. Видео © t.me / amur_mash

Воздушное судно летело в Ноглики из Хабаровска. Как сообщает телеграм-канал Amur Mash, посадить лайнер пилоты пытались четыре раза.

"При последнем его начало качать вверх-вниз: уже коснулся полосы, но вновь взмыл в воздух и только после покатился", — указано в сообщении.

К счастью, никто из пассажиров не пострадал. Специалисты полагают, что подобное могло случиться из-за погодных условий — сильного тумана и попутного ветра.