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6 июля, 09:00

Очевидцы сняли, как летевший из Хабаровска Ан-24 "дал козла" на посадке в Ногликах

Самолёт Ан-24 совершил жёсткую посадку в аэропорту в Сахалинской области

Самолёт Ан-24 авиакомпании "Ангара" совершил жёсткую посадку в аэропорту посёлка Ноглики Сахалинской области. Момент попал на видео, которое вскоре появилось в Сети.

Жёсткая посадка самолёта в аэропорту в Сахалинской области. Видео © t.me / amur_mash

Воздушное судно летело в Ноглики из Хабаровска. Как сообщает телеграм-канал Amur Mash, посадить лайнер пилоты пытались четыре раза.

"При последнем его начало качать вверх-вниз: уже коснулся полосы, но вновь взмыл в воздух и только после покатился", — указано в сообщении.

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К счастью, никто из пассажиров не пострадал. Специалисты полагают, что подобное могло случиться из-за погодных условий — сильного тумана и попутного ветра.

В авиации такая посадка — когда лайнер "прыгает" по полосе — называется козлением. Похожее случилось с "суперджетом" авиакомпании "Аэрофлот" в мае 2019 года. Однако тогда один из ударов о ВПП был такой силы, что спровоцировал пожар. В результате катастрофы погиб 41 человек, а пилота приговорили к шести годам колонии-поселения.

Обложка ©

t.me / amur_mash

Иван Косицын
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