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20 июня, 08:35

Пилот сгоревшего в Шереметьево "Суперджета" получил 6 лет колонии-поселения

<p>Бывший командир сгоревшего самолёта Sukhoi Superjet 100 Денис Евдокимов. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Бывший командир сгоревшего самолёта Sukhoi Superjet 100 Денис Евдокимов. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Химкинский городской суд Московской области отправил пилота Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот" Дениса Евдокимова на шесть лет в колонию-поселение, признав виновным в аварийной посадке лайнера в 2019 году. Об этом пишет ТАСС.

"Суд постановил признать Евдокимова виновным по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения) и назначить ему наказание в виде шести лет с отбыванием в колонии-поселении", — зачитала решение судья.

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Напомним, 5 мая 2019 года лайнер Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот", выполняя рейс Москва – Мурманск, совершил экстренную посадку в Шереметьево и загорелся. В результате катастрофы погиб 41 человек. В апреле 2020 года СК РФ предъявил обвинение командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ 100 Денису Евдокимову. Прокурор запросил шесть лет колонии для пилота.

Татьяна Миссуми
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