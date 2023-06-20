Пилот сгоревшего в Шереметьево "Суперджета" получил 6 лет колонии-поселения

Химкинский городской суд Московской области отправил пилота Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот" Дениса Евдокимова на шесть лет в колонию-поселение, признав виновным в аварийной посадке лайнера в 2019 году. Об этом пишет ТАСС.