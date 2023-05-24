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24 мая, 12:48

Прокурор запросила шесть лет колонии для пилота сгоревшего в Шереметьево SSJ 100

<p>Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Государственное обвинение просит приговорить к шести годам лишения свободы Дениса Евдокимова — пилота самолёта Sukhoi Superjet 100, загоревшегося при жёсткой посадке в аэропорту Шереметьево в 2019 году. Дело рассматривается в Химкинском городском суде Московской области.

"Прошу суд признать Евдокимова виновным по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения) и назначить ему наказание в виде шести лет с отбыванием в колонии-поселении", — сказала прокурор в ходе прений сторон.

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Кроме того, Евдокимову могут назначить дополнительное наказание в виде запрета деятельности по управлению транспортом на три года. По словам прокурора, самолёт не был достаточно сбалансирован, аварийной ситуации командир воздушного судна не ощущал и не установил код аварийности, а посадка происходила с перегрузкой. Представитель надзорного органа отметила, что причина катастрофы — несоблюдение правил эксплуатации судна.

Напомним, 5 мая лайнер Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот", выполняя рейс Москва – Мурманск, совершил экстренную посадку в Шереметьево и загорелся. В результате катастрофы погиб 41 человек. В апреле 2020 года СК РФ предъявил обвинение командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ 100 Денису Евдокимову.

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Иван Косицын
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