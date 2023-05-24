Прокурор запросила шесть лет колонии для пилота сгоревшего в Шереметьево SSJ 100

Государственное обвинение просит приговорить к шести годам лишения свободы Дениса Евдокимова — пилота самолёта Sukhoi Superjet 100, загоревшегося при жёсткой посадке в аэропорту Шереметьево в 2019 году. Дело рассматривается в Химкинском городском суде Московской области.

"Прошу суд признать Евдокимова виновным по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения) и назначить ему наказание в виде шести лет с отбыванием в колонии-поселении", — сказала прокурор в ходе прений сторон.

Кроме того, Евдокимову могут назначить дополнительное наказание в виде запрета деятельности по управлению транспортом на три года. По словам прокурора, самолёт не был достаточно сбалансирован, аварийной ситуации командир воздушного судна не ощущал и не установил код аварийности, а посадка происходила с перегрузкой. Представитель надзорного органа отметила, что причина катастрофы — несоблюдение правил эксплуатации судна.