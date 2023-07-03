Летящий в Барселону самолёт аварийно сел в Неаполе из-за разгерметизации салона
Самолёт Aegean Airlines рейсом Салоники — Барселона экстренно сел в Неаполе
Пассажирский самолёт греческой авиакомпании Aegean Airlines рейсом Салоники — Барселона совершил экстренную посадку в аэропорту Неаполя. Как сообщает местная газета il Mattino, на его борту находилось 156 пассажиров и шестеро членов экипажа.
По предварительным оценкам, срочная посадка в аэропорту Каподикино потребовалась из-за проблемы с герметизацией салона. В результате один из пассажиров испытал паническую атаку, ему понадобилась медицинская помощь. В Барселону отправился новый рейс, прилетевший на замену неисправного борта.
А ранее самолёт авиакомпании "Хабаровские авиалинии" совершил аварийную посадку в аэропорту Комсомольска-на-Амуре из-за неисправности в двигателе.
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