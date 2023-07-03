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3 июля, 18:05

Летящий в Барселону самолёт аварийно сел в Неаполе из-за разгерметизации салона

Самолёт Aegean Airlines рейсом Салоники — Барселона экстренно сел в Неаполе

Пассажирский самолёт греческой авиакомпании Aegean Airlines рейсом Салоники — Барселона совершил экстренную посадку в аэропорту Неаполя. Как сообщает местная газета il Mattino, на его борту находилось 156 пассажиров и шестеро членов экипажа.

По предварительным оценкам, срочная посадка в аэропорту Каподикино потребовалась из-за проблемы с герметизацией салона. В результате один из пассажиров испытал паническую атаку, ему понадобилась медицинская помощь. В Барселону отправился новый рейс, прилетевший на замену неисправного борта.

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А ранее самолёт авиакомпании "Хабаровские авиалинии" совершил аварийную посадку в аэропорту Комсомольска-на-Амуре из-за неисправности в двигателе.

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Андрей Бражников
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