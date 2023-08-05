В аэропорту Сочи Airbus A330 столкнулся с телетрапом и повредил левый двигатель

В аэропорту Сочи самолёт Airbus A330-300 авиакомпании Nordwind повредил двигатель при столкновении с телетрапом, когда направлялся на стоянку. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Самолёт Airbus A330-300 авиакомпании Nordwind, столкнувшийся с телетрапом в аэропорту Сочи. Видео © Telegram / Авиаторщина

"4 августа 2023 года около 21:00 (мск) при заруливании на стоянку воздушного судна Airbus A330-300 а/к Nordwind, следовавшего рейсом N 4440 из Нижнего Новгорода, экипаж допустил касание телетрапа крылом и мотогондолой левого двигателя", — говорится в сообщении.

Сейчас выясняются причины случившегося. Также известно, что Nordwind заменила самолёт для рейса Сочи – Новосибирск.