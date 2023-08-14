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14 августа, 10:23

К вывозу россиян из "адского лагеря" в аэропорту Антальи подключили две авиакомпании

АТОР: Застрявших в Анталье россиян вывезут в РФ рейсами Pegas Fly и Nordwind

Туристов, застрявших в Анталье из-за поломки самолёта Red Wings, отправят в Екатеринбург на дополнительном рейсе Pegas Touristik. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на гендиректора авиакомпании Анну Подгорную.

Планируется, что Boeing 777 по маршруту Москва – Екатеринбург – Анталья – Екатеринбург отправится по мере готовности во второй половине понедельника, 14 августа. При этом пресс-служба Росавиации сообщила, что для перевозки россиян будут организованы рейсы авиакомпания Nordwind.

"Авиакомпания "Северный ветер" окажет содействие с вывозом пассажиров задержанных рейсов авиакомпании Red Wings из Анталии и Екатеринбурга. Предварительно, вылет из Екатеринбурга в Анталью планируется в 16:00 мск, из Антальи в Екатеринбург — в 23:15 мск", — говорится в сообщении.

В Росавиации также уточнили, что Red Wings работает над устранением технических неисправностей самолётов и планирует вернуться в расписание к 7:00 15 августа.

Россиян из "адского лагеря" в аэропорту Антальи покормили и поселили в отели после скандала

Россиян из "адского лагеря" в аэропорту Антальи покормили и поселили в отели после скандала

Напомним, сотни россиян застряли в турецком аэропорту из-за задержки рейса. По словам одного из пассажиров, только через 12 часов людям предложили поселиться в отеле, при этом согласившихся отправиться туда попросили сдать билеты. Через 14 часов аэропорт предоставил стакан колы, пакет картошки и бургер, а в чистой питьевой воде было отказано.

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Freepik

Николь Вербер
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