К вывозу россиян из "адского лагеря" в аэропорту Антальи подключили две авиакомпании

Туристов, застрявших в Анталье из-за поломки самолёта Red Wings, отправят в Екатеринбург на дополнительном рейсе Pegas Touristik. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на гендиректора авиакомпании Анну Подгорную.

Планируется, что Boeing 777 по маршруту Москва – Екатеринбург – Анталья – Екатеринбург отправится по мере готовности во второй половине понедельника, 14 августа. При этом пресс-служба Росавиации сообщила, что для перевозки россиян будут организованы рейсы авиакомпания Nordwind.

"Авиакомпания "Северный ветер" окажет содействие с вывозом пассажиров задержанных рейсов авиакомпании Red Wings из Анталии и Екатеринбурга. Предварительно, вылет из Екатеринбурга в Анталью планируется в 16:00 мск, из Антальи в Екатеринбург — в 23:15 мск", — говорится в сообщении.

В Росавиации также уточнили, что Red Wings работает над устранением технических неисправностей самолётов и планирует вернуться в расписание к 7:00 15 августа.