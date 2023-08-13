Россиян из "адского лагеря" в аэропорту Антальи покормили и поселили в отели после скандала

Задержанный рейс авиакомпании Red Wings Анталья – Екатеринбург, предварительно, отправится в 22:30 мск. После огласки в СМИ пассажиров покормили, а желающих поселили в отели, сообщили в Генконсульстве России в Анталье.

"Рейс WZ 3062 из Антальи в Екатеринбург был задержан почти на сутки. Желающие пассажиры были размещены в гостиницах, другим предоставлено питание", — рассказали журналистам в дипмиссии.

Другой борт Red Wings, задерживаемый с 11:35 воскресенья, должен был вылететь из Антальи в аэропорт Жуковский в 20:30 мск. По информации генконсульства, авиакомпания также предоставила пассажирам питание.