Пассажир рейса Москва – Казань после посадки решил пробить путь к выходу кулаками

Пассажир рейса SU1194 Москва – Казань устроил разборки прямо на борту приземлившегося самолёта, потому что не смог пробраться к выходу одним из первых. Видео публикует Mash.

Разборки на борту рейса Москва – Казань. Видео © T.me / Mash

После посадки пассажиры начали готовиться к выходу и встали в проходе, ожидая открытия дверей. Однако буйный мужчина в чёрном свитере полез расталкивать окружающих. Ему сделали замечание и попросили вести себя повежливее. Но это вызвало лишь агрессию у нарушителя.

"Ты что такой нервный? Эй, давай успокойся", — пытался призвать его к порядку один из пассажиров.

Однако разгорячившийся мужчина полез на него с кулаками. В итоге пострадавший написал заявление в полицию за оскорбления и побои.