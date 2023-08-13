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13 августа, 07:50

Пассажир рейса Москва – Казань после посадки решил пробить путь к выходу кулаками

Мужчина устроил потасовку на борту рейса Москва – Казань из-за очереди к выходу

Пассажир рейса SU1194 Москва – Казань устроил разборки прямо на борту приземлившегося самолёта, потому что не смог пробраться к выходу одним из первых. Видео публикует Mash.

Разборки на борту рейса Москва – Казань. Видео © T.me / Mash

После посадки пассажиры начали готовиться к выходу и встали в проходе, ожидая открытия дверей. Однако буйный мужчина в чёрном свитере полез расталкивать окружающих. Ему сделали замечание и попросили вести себя повежливее. Но это вызвало лишь агрессию у нарушителя.

"Ты что такой нервный? Эй, давай успокойся", пытался призвать его к порядку один из пассажиров.

Однако разгорячившийся мужчина полез на него с кулаками. В итоге пострадавший написал заявление в полицию за оскорбления и побои.

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Ранее сообщалось, что рейс авиакомпании S7 Airlines Новосибирск – Санкт-Петербург задержали на два часа из-за пассажира, который испугался "следивших" за ним трёх невидимых бойцов ЧВК. Прибывшие медики увезли мужчину в больницу.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми
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