Глава СК поручил завести дело на Red Wings из-за скандалов с "адскими лагерями" в аэропортах
Глава СК Бастрыкин поручил завести уголовное дело против авиакомпании Red Wings
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело в связи с нарушением порядка оказания услуг авиаперевозчиком Red Wings. Об этом сообщила пресс-служба СК.
"Глава ведомства поручил руководителю Западного МСУТ СК России Выменцу П.С. возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг авиакомпанией Red Wings", — сказано в публикации.
Там пояснили, что речь идёт о получивших широкую огласку инцидентах, происходивших с 12 по 14 августа этого года, когда гражданам России не удавалось вылететь рейсами Red Wings из аэропортов сразу нескольких государств. Из-за этого россиянам пришлось провести долгое время без минимальных удобств, ожидая вылета.
В конце июля Лайф рассказывал, как более четырёх сотен россиян оказались заперты в аэропорту Кольцово. Пассажиры ожидали отправления рейса авиакомпании Red Wings в турецкую Анталью почти сутки. На днях всё повторилось. Теперь сотни россиян застряли на сутки в турецком аэропорту из-за задержки рейса этой же авиакомпании. В то же время в екатеринбургском аэропорту туристы сидели в ожидании вылета самолёта Red Wings, но в Анталью.
ТАСС / Егор Алеев