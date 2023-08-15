Глава СК поручил завести дело на Red Wings из-за скандалов с "адскими лагерями" в аэропортах

Там пояснили, что речь идёт о получивших широкую огласку инцидентах, происходивших с 12 по 14 августа этого года, когда гражданам России не удавалось вылететь рейсами Red Wings из аэропортов сразу нескольких государств. Из-за этого россиянам пришлось провести долгое время без минимальных удобств, ожидая вылета.

В конце июля Лайф рассказывал, как более четырёх сотен россиян оказались заперты в аэропорту Кольцово. Пассажиры ожидали отправления рейса авиакомпании Red Wings в турецкую Анталью почти сутки. На днях всё повторилось. Теперь сотни россиян застряли на сутки в турецком аэропорту из-за задержки рейса этой же авиакомпании. В то же время в екатеринбургском аэропорту туристы сидели в ожидании вылета самолёта Red Wings, но в Анталью.